Un bilan positif après 30 mois pour Michel Desbiens

Par Karianne Nepton-Philippe 7:56 AM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, a été élu à la suite de la démission du député Yves Montigny, en février 2023. Photo Karianne Nepton-Philippe

À l’approche de la période des élections municipales, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, revient sur le travail accompli depuis son entrée en poste. En 30 mois, il a pu se concentrer sur les finances de la ville, en plus de mettre de l’ordre dans les infrastructures. 

« La Ville de Baie-Comeau a perdu 6 millions de dollars en revenus dans les dernières années. Nous avons travaillé fort pour diminuer les dépenses et amener de nouveaux revenus », déclare-t-il d’entrée jeu en conférence de presse le 11 septembre. 

Il faut diversifier l’économie de Baie-Comeau, dit-il. « Je l’ai mentionné dans ma campagne, ma priorité serait l’économie. »

L’implantation de Bitfarms et le développement du projet de parc éolien, avec la MRC de Manicouagan, le Conseil des Innus de Pessamit et Innergex, sont des exemples de projets qui aideront au développement économique, selon lui.

« On a aussi multiplié les rencontres avec le gouvernement dans le dossier de Hy2gen. C’est un autre dossier qui va attirer de nouveaux revenus pour Baie-Comeau, aux alentours de 2030 », enchaîne M. Desbiens. 

« Baie-Comeau est dans un tournant très important. La relance économique est repartie. On n’a pas de nouveaux revenus encore, mais ça s’en vient », poursuit l’élu qui affiche sa volonté de rester en poste.

Constructions et démolitions 

L’attraction de nouvelles entreprises ainsi que la réfection des rues et des édifices sont des axes importants pour Michel Desbiens. 

Ce dernier souligne l’agrandissement de l’Hôtel Le Manoir, l’arrivée de ConsignAction, les restaurants Jack Le Coq et Topla ! ainsi que les rénovations d’IGA et de Sports Experts. 

« Il y a eu beaucoup d’investissement par des particuliers sur le territoire. Ça faisait plus d’une vingtaine d’années qu’on n’avait pas vu autant de construction dans un court laps de temps comme ça », indique-t-il. 

D’un autre côté, le maire parle aussi de la démolition de bâtiments désuets ou vides, comme l’ancienne structure du Vieux-Poste. 

« En quelques mois, on a réussi à s’entendre avec un promoteur pour vendre le 67-71, Place La Salle, pour l’extension du Blues. Il manquait de chambres à Baie-Comeau et avec ça, en plus du Manoir, c’est une très bonne nouvelle. »

Michel Desbiens aimerait parfois voir les projets de réparations de rues aller plus vite, mais il est content de voir le chemin parcouru depuis son arrivée. 

Depuis 2023, ce sont 28 tronçons importants qui ont été réparés. Ce dernier compte, s’il est élu, continuer le projet de plan directeur d’un réseau cyclable. 

Optimisation des bâtiments

Éliminer les « doublons » et bonifier l’utilisation des édifices municipaux ; voici des priorités sur lesquelles le maire s’est penché dès son élection. « La Ville de Baie-Comeau est née d’une fusion de deux villes et on a beaucoup de bâtiments pour une ville de 21 000 habitants », lance-t-il. 

Il y a des ébauches qui ne sont pas encore annoncées, mais Michel Desbiens souligne le déménagement du club d’haltérophilie, la vente du 1010, rue Mingan et la cession du 1000 de Bretagne à l’Accueil Marie-de-l’Incarnation. Notons aussi les changements pour les clubs de curling, de boxe et de gymnastique. 

Logements et services de garde

« On a beau diversifier notre économie et faire venir de nouveaux promoteurs à Baie-Comeau, mais ça prend des logements et des garderies », déclare le premier magistrat. 

Il y a présentement 13 promoteurs qui s’implantent ou qui sont en voie d’installer de nouveaux logements en ville. 

« Est-ce que ça avance à notre vitesse ? Non, mais on a tout fait ce qu’on pouvait faire, comme changer les zonages des terrains », confirme-t-il. Il informe aussi que la Société d’expansion de Baie-Comeau a fait le don d’un terrain pour un nouveau service de garde entre les deux secteurs.

Candidatures au conseil municipal 

Satisfait du travail d’équipe de son conseil municipal, le maire voit d’un œil positif le « mélange » au sein du conseil. « On a des gens avec beaucoup d’expérience, d’autres qui en ont moins. C’est bon d’avoir des jeunes et des moins jeunes », constate-t-il.

Il soutient à plusieurs reprises qu’il aime travailler avec l’équipe en place, mais se dit aussi content de voir le grand nombre de candidatures. « C’est bon signe, les gens croient en Baie-Comeau et veulent s’impliquer. Il y a des municipalités qui ne trouvent pas de gens pour s’impliquer », soutient celui qui croit que c’est bon pour la démocratie et pour les débats d’idées.

