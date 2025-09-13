La Grande récompense s’arrêtera à l’école de Longue-Rive

Par Renaud Cyr 10:00 AM - 13 septembre 2025
Temps de lecture :

L'école St-Luc de Forestville était l'hôte de la Grande récompense en 2023. Photo Shirley Kennedy

C’est le 17 septembre que la Grande récompense du Grand Défi Pierre Lavoie s’arrêtera à l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive en marge du défi annuel des Cubes énergie. 

La semaine prochaine, ce seront 3 485 jeunes provenant de toute la province qui pourront participer à l’activité de la Grande récompense, une activité unique qui sensibilise les jeunes aux bonnes habitudes de vie avec le plaisir et le jeu.

La coordonnatrice de la Grande récompense, Amélie Bertrand, indique que l’équipe ira directement à la rencontre des jeunes, dans leur propre cour d’école, « afin de leur faire vivre une journée inoubliable ».

C’est dans le véhicube qui va se garer directement dans la cour de l’école que le tout va se passer, lors d’une journée de surprises et d’activité physique.

Au programme cette année, un quiz interactif et actif, un hymne de La Grande récompense, un parcours à obstacles et l’activation du cube géant.

Les 17 établissements gagnants de La Grande récompense à ton école ont été choisis par un tirage au sort effectué à la fin du défi des Cubes énergie, qui en était à sa 17édition.

Ce défi vise à encourager les jeunes et leur famille à être plus actifs au cours du mois de mai, le Mois de l’activité physique, en accumulant des Cubes énergie, qui correspondent à 15 minutes d’activité physique continue.

Cette année, ce sont 1 075 écoles primaires qui ont participé au défi. « Elles ont accumulé collectivement 42 500 000 Cubes énergie, ce qui représente plus de 10 000 000 heures d’activité physique », détaille la coordonnatrice.

