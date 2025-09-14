Ragueneau : des travaux causent une entrave sur la 138
Route 138, Ragueneau. Photo Karianne Nepton-Philippe
Du 15 septembre au 3 octobre, la circulation se fera en alternance à Ragueneau, entre la montée Taillardat et la rue de la Colline.
Des travaux pour le remplacement d’un ponceau auront lieu sur la route 138.
Notons que les es entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.
