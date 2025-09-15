1 000 $ par jour à vie pour un résident de Baie-Comeau

Daniel Gosselin de Baie-Comeau a eu la main chanceuse à la loterie Grande Vie. Le Nord-Côtier a remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie.

C’est sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec que le chanceux s’est procuré son billet du tirage du 25 août. On lui a remis son prix le 2 septembre au Casino de Charlevoix.

M. Gosselin joue régulièrement à cette loterie depuis trois ans. En consultant ses courriels en matinée, il a sauté de joie en apprenant la bonne nouvelle. Le soixantenaire s’est empressé de confirmer son gain dans son compte en ligne et de partager sa joie avec sa conjointe.

Retraité d’Hydro-Québec, Daniel Gosselin travaillait encore de temps à autre. Avec le lot qu’il a remporté, il souhaite prendre sa retraite complètement. Il aimerait également se rapprocher de ses enfants et petits-enfants à Saguenay.

Notons que trois personnes ont remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie cette année au Québec. Depuis le 1er janvier, 14 rentes à vie ont été décrochées par des Québécois, dévoile Loto-Québec par voie de communiqué.