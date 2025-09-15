1 000 $ par jour à vie pour un résident de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:34 PM - 15 septembre 2025
Temps de lecture :

Daniel Gosselin de Baie-Comeau remporte 1 000 $ par jour à vie. Photo Loto-Québec

Daniel Gosselin de Baie-Comeau a eu la main chanceuse à la loterie Grande Vie. Le Nord-Côtier a remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie.

C’est sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec que le chanceux s’est procuré son billet du tirage du 25 août. On lui a remis son prix le 2 septembre au Casino de Charlevoix.

M. Gosselin joue régulièrement à cette loterie depuis trois ans. En consultant ses courriels en matinée, il a sauté de joie en apprenant la bonne nouvelle. Le soixantenaire s’est empressé de confirmer son gain dans son compte en ligne et de partager sa joie avec sa conjointe.

Retraité d’Hydro-Québec, Daniel Gosselin travaillait encore de temps à autre. Avec le lot qu’il a remporté, il souhaite prendre sa retraite complètement. Il aimerait également se rapprocher de ses enfants et petits-enfants à Saguenay.

Notons que trois personnes ont remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie cette année au Québec. Depuis le 1er janvier, 14 rentes à vie ont été décrochées par des Québécois, dévoile Loto-Québec par voie de communiqué.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Tournoi de golf du Drakkar : un record inattendu grâce à 45 ambassadeurs 

Une entreprise de Baie-Comeau coupable d’avoir recyclé des véhicules sans permis

Une Baie-Comoise derrière le succès d’En direct de l’univers

Lire également

Tournoi de golf du Drakkar : un record inattendu grâce à 45 ambassadeurs 

Consulter la nouvelle

Une entreprise de Baie-Comeau coupable d’avoir recyclé des véhicules sans permis

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer