Succès pour la 2e édition de Mamu connectons ensemble !

Par Charlotte Vuillemin 2:09 PM - 15 septembre 2025
Temps de lecture :

mamu connectons ensemble Photo courtoisie

La 2e édition de l’événement Mamu connectons ensemble ! a attiré plus de 500 personnes samedi 13 septembre dernier, au parc Manicouagan de Baie-Comeau, et plus de 450 repas ont été remis.

Organisé par le comité Manicouagan on s’attache 2.0 en collaboration avec la fête de quartier de la conseillère Joannie Lajeunesse, le rendez-vous avait pour but de faire découvrir à la population les ressources communautaires de la région dans les domaines de la santé, de l’entraide et des services sociaux.

Sur place, les visiteurs ont profité d’une foule d’activités : pièce de théâtre présentée par Espace K, clown, jeux gonflables, espace-famille, ainsi que le jeu Tombe à l’eau organisé par le CJE. 

Le comité organisateur remercie les organismes, bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de la journée. Grâce à eux, plusieurs prix de participation ont aussi été remis aux citoyens.

