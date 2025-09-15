Tournoi de golf du Drakkar : un record inattendu grâce à 45 ambassadeurs 

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 15 septembre 2025
Temps de lecture :

Cette année, le tournoi a réussi à assembler 31 « foursomes ».  Photo Kassandra Blais

L’organisation du Drakkar ajoute un montant plus qu’intéressant à la cagnotte de l’encan de son annuel tournoi de golf. Grâce à de nouveaux ambassadeurs, plus de 112 500 $ ont été amassés. 

Le tournoi de golf, au profit du fonds d’études des joueurs du Drakkar, s’est tenu le 12 septembre. Un encan et un souper y sont toujours associés et permettent d’amasser plus de sous et de faire participer les gens. 

Toutefois, une nouveauté a fait son apparition cette année : les ambassadeurs. 

« On a créé le club des ambassadeurs du Drakkar. On a interpellé la communauté d’affaires et la population en général, qui ont à cœur le Drakkar », explique Bernard Filiatrault, administrateur du conseil d’administration du Drakkar, qui aide à l’organisation de l’événement. 

« Avant même que le tournoi commence, on était à 112 500 $, ce qui est déjà un record. Si ma mémoire est bonne, on a toujours tourné autour de 10 000 $ », ajoute-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le montant total n’est pas connu, car l’encan n’est pas terminé. 

Au terme du souper du tournoi, le compte était à environ 150 000 $.

31 « foursomes »

Cette année, il y a aussi eu une forte augmentation dans la participation, alors qu’on y comptait 31 « foursomes ». 

« L’an passé, on devait en avoir 20 et on en a 31 cette année. C’est une bonne participation, je suis vraiment content », fait savoir Bernard Filiatrault. 

Notons que la formule du tournoi a changé cette année, alors que les participants ont disputé un 12 trous. 

« À l’époque, on faisait une formule 18 trous, mais les gens trouvaient ça trop long. Mais, ensuite c’était trop court en faisant le demi-parcours », mentionne-t-il. 

Passion Drakkar 

Ce dernier se réjouit surtout de voir des gens de l’extérieur de Baie-Comeau s’être déplacés.

C’est le cas de plusieurs résidents de Québec, natifs de Baie-Comeau, qui ont tenu à supporter l’équipe en participant au tournoi. 

« Les gens ont à cœur le Drakkar et ça démontre l’importance de cette équipe », soutient Bernard Filiatrault. 

« On voit que les gens ne prennent pas leur équipe pour acquis. Ils sont choyés d’avoir une équipe junior et ils veulent la soutenir », poursuit-il. 

Marchandise spéciale

Le tournoi de golf est accompagné d’un encan, comportant une de la marchandise intéressante pour les amateurs de hockey, qui se termine le 17 septembre.

« On est allé chercher cette année des items de joueurs ou anciens joueurs professionnels qui ont voulu signer des autographes », dévoile M. Filiatrault. 

Le tournoi de golf du Drakkar s’est tenu le 12 septembre 2025. Photo Kassandra Blais

