Tournoi de golf du Drakkar : un record inattendu grâce à 45 ambassadeurs 

L’organisation du Drakkar ajoute un montant plus qu’intéressant à la cagnotte de l’encan de son annuel tournoi de golf. Grâce à de nouveaux ambassadeurs, plus de 112 500 $ ont été amassés.

Le tournoi de golf, au profit du fonds d’études des joueurs du Drakkar, s’est tenu le 12 septembre. Un encan et un souper y sont toujours associés et permettent d’amasser plus de sous et de faire participer les gens.

Toutefois, une nouveauté a fait son apparition cette année : les ambassadeurs.

« On a créé le club des ambassadeurs du Drakkar. On a interpellé la communauté d’affaires et la population en général, qui ont à cœur le Drakkar », explique Bernard Filiatrault, administrateur du conseil d’administration du Drakkar, qui aide à l’organisation de l’événement.

« Avant même que le tournoi commence, on était à 112 500 $, ce qui est déjà un record. Si ma mémoire est bonne, on a toujours tourné autour de 10 000 $ », ajoute-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le montant total n’est pas connu, car l’encan n’est pas terminé.

Au terme du souper du tournoi, le compte était à environ 150 000 $.

31 « foursomes »

Cette année, il y a aussi eu une forte augmentation dans la participation, alors qu’on y comptait 31 « foursomes ».

« L’an passé, on devait en avoir 20 et on en a 31 cette année. C’est une bonne participation, je suis vraiment content », fait savoir Bernard Filiatrault.

Notons que la formule du tournoi a changé cette année, alors que les participants ont disputé un 12 trous.

« À l’époque, on faisait une formule 18 trous, mais les gens trouvaient ça trop long. Mais, ensuite c’était trop court en faisant le demi-parcours », mentionne-t-il.

Passion Drakkar

Ce dernier se réjouit surtout de voir des gens de l’extérieur de Baie-Comeau s’être déplacés.

C’est le cas de plusieurs résidents de Québec, natifs de Baie-Comeau, qui ont tenu à supporter l’équipe en participant au tournoi.

« Les gens ont à cœur le Drakkar et ça démontre l’importance de cette équipe », soutient Bernard Filiatrault.

« On voit que les gens ne prennent pas leur équipe pour acquis. Ils sont choyés d’avoir une équipe junior et ils veulent la soutenir », poursuit-il.

Marchandise spéciale

Le tournoi de golf est accompagné d’un encan, comportant une de la marchandise intéressante pour les amateurs de hockey, qui se termine le 17 septembre.

« On est allé chercher cette année des items de joueurs ou anciens joueurs professionnels qui ont voulu signer des autographes », dévoile M. Filiatrault.