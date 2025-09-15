Une adolescente portée disparue à Sept-Îles

La Sûreté du Québec fait appel au public pour retrouver Maika-Shana Michel de Sept-Îles.

L’adolescente âgée de 15 ans a été vue pour une dernière fois le 14 septembre en soirée. Elle se déplaçait alors à pied sur la rue de la Vérendrye. Elle portait alors un manteau noir, un pantalon de pyjama foncé et des crocs noirs.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité « , indique l’avis de la SQ.

Description de Maika-Shana Michel

Taille : 1,68 m (5 pi 6 po)

Poids : 69 kg (150 lb)

Cheveux : noirs

Yeux : bruns

Toute personne qui apercevrait Maika-Shana Michel est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.