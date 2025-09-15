Une Baie-Comoise derrière le succès d’En direct de l’univers

En direct de l’univers vient tout juste de rafler deux des prix les plus prestigieux de la télévision québécoise : le Gémeaux du public Fonds Cogeco – Coup de cœur de l’année, mais aussi comme Coup de cœur des 40 dernières années.

Ces trophées soulignent non seulement la popularité constante de l’émission, mais aussi son empreinte marquante sur le paysage télévisuel québécois.

La Baie-Comoise Marie-Claude Lévesque a de quoi être fière : depuis six ans, elle occupe le rôle de productrice au contenu de la populaire émission En direct de l’univers, animée par France Beaudoin.

Après avoir fait ses armes sur divers projets télévisuels, Marie-Claude Lévesque a trouvé sa place au sein de cette production phare de Radio-Canada, qui continue de séduire des milliers de téléspectateurs chaque semaine.

Et le succès ne se dément pas. Déjà en 2024, l’émission avait été couronnée du Coup de cœur du public de l’année.