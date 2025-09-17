Des artistes de Uashat mak Mani-utenam dans la course aux Félix de l’Adisq

Par Sylvain Turcotte 2:52 PM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

Le groupe Maten est nommé dans la catégorie Album autochtone de l’année pour la 47e édition du Gala de l’Adisq. Photo Alexandre Bussière / Inter-Muses

Les noms de Maten et de Florent Vollant figurent parmi ceux et celles qui font briller la musique et qui sont nommés en vue du 47e Gala de l’Adisq.

Le groupe Maten, de Uashat mak Mani-utenam, est en lice dans la catégorie Artiste autochtone de l’année. Ses membres, Samuel Pinette, Mathieu Mckenzie et Kim Fontaine, se retrouvent ainsi aux côtés de Eadsé, Elisapie, Samian et Soleil Launière.

Quant à Florent Vollant, c’est pour Album de l’année – Réinterprétation que son nom figure dans les nominations.

Nikamutau (Chantons) Florent Vollant est l’album hommage rendu par plusieurs artistes du milieu de la musique, notamment Zachary Richard, Richard Séguin, Dumas. C’est le cadeau que Mathieu Mckenzie voulait offrir à son père.

Le Gala de l’Adisq aura lieu le 9 novembre prochain sur ICI Télé. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Élections municipales à Baie-Comeau : Sonia Gaudreau change de quartier

Syndicats : ce n’est pas une déclaration de guerre, assure Jean Boulet

Action Chômage Côte-Nord veut plus qu’une mesure temporaire 

Emplois vedettes

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Élections municipales à Baie-Comeau : Sonia Gaudreau change de quartier

Consulter la nouvelle
Actualité

Syndicats : ce n’est pas une déclaration de guerre, assure Jean Boulet

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer