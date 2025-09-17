Élections municipales à Baie-Comeau : Sonia Gaudreau change de quartier

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

Sonia Gaudreau se présente dans le quartier Trudel à Baie-Comeau, en vue des élections municipales du 2 novembre.  Photo courtoisie

Alors qu’elle avait annoncé se présenter dans La Chasse, la Baie-Comoise Sonia Gaudreau opte pour un autre quartier. Elle y va de sa première idée, soit de faire campagne pour devenir conseillère du quartier Trudel. 

« Du 19 septembre au 3 octobre 2025, c’est le dépôt des candidatures et jusqu’à la dernière minute, il peut y avoir des rebondissements », inscrit-elle sur Facebook.

Lors de son annonce, il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup de réflexion. « J’étais un peu ambiguë, j’ai réfléchi longtemps. Les gens m’en ont beaucoup parlé aussi », dit-elle. 

Le quartier Trudel était d’ailleurs sa première idée. C’est pourquoi Sonia Gaudreau inscrira son nom parmi les candidatures pour Trudel. 

Rappelons que les élections municipales ont lieu le 2 novembre. 

