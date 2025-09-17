Le Drakkar présente un tout nouveau visage

À l’aube de sa 29e saison au sein de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, le Drakkar présentera un portrait largement modifié avec l’entrée en scène de plusieurs matelots différents au sein de son équipage.

En effet, pas moins de 14 nouveaux joueurs sur 25 sont parvenus à percer l’alignement officiel de la troupe dirigée par l’entraîneur-chef et directeur général Jean-François Grégoire.

Les nombreux changements apportés au cours des derniers mois ont influencé beaucoup de règles et plusieurs formations du circuit Cecchini ont enchaîné le pas avec le recrutement d’espoirs en provenance de l’Europe, de l’Ontario et même des États-Unis.

Le Drakkar ne fait pas exception à la règle. « C’est vrai que le bassin de joueurs est différent. Nous avons accueilli plus d’athlètes au camp et celui-ci s’est avéré l’un des plus compétitifs depuis que je suis à Baie-Comeau », a commenté le patron du département hockey.

Noyau

Malgré l’arrivée de plusieurs nouveaux venus, le pilote refuse de parler d’un processus de reconstruction. « Notre noyau de vétérans est implanté et nous avons sélectionné des patineurs de 18 ans et 19 ans, qui arrivent d’ailleurs avec un bagage d’expérience intéressant. »

Le départ de son meilleur marqueur Justin Poirier (parti jouer dans la NCAA) et l’absence de son meilleur défenseur et capitaine Alexis Bernier (absent jusqu’aux Fêtes en raison d’une blessure) vont sûrement avoir un impact majeur en ce début de nouvelle campagne.

« Nous n’avons pas le choix de nous ajuster et c’est ce que nous allons faire. On veut surprendre. Beaucoup de gens nous sous-estiment, mais nous avons de très bons joueurs au sein de notre alignement », a pris la peine d’ajouter le dirigeant.

Le Drakkar s’était classé au 7e rang du classement général l’an passé avec un dossier de 36-23-4-1 et un total de 77 points avant de s’incliner en deuxième ronde des séries face aux éventuels vainqueurs du trophée Gilles-Courteau, les Wildcats de Moncton.

Brigade défensive

Si les pertes sont plus considérables sur le plan offensif, Jean-François Grégoire se montre plus confiant face aux membres de sa brigade défensive avec le retour de plusieurs arrières qui étaient avec le club la saison dernière.

Sans oublier la présence du gardien de but Lucas Beckman, l’un des piliers de l’équipe en 2024-2025. « Lucas en sera à sa deuxième saison comme numéro un et il a prouvé qu’il était capable de faire le travail. À 18 ans, c’est un rouage important. »

Cerbère le plus victorieux (fiche de 31-20-4, moyenne de 2,65 et taux d’efficacité de 0,914) de la ligue l’an dernier, l’espoir des Sénateurs d’Ottawa aura du pain sur la planche et représente encore une pièce maîtresse dans l’équation.

Le numéro 33 pourra compter sur l’appui de coéquipiers plus aguerris. « On peut miser sur de gros défenseurs avec une année d’expérience de plus à leur actif. On a toujours pensé qu’une bonne attaque repose sur le bon travail en zone défensive », a insisté l’entraîneur.

Auteur de 34 buts en 64 matchs l’an passé, le vétéran de 20 ans Louis-Charles Plourde sera un meneur offensif tout comme les Alexis Michaud (19 ans), Justin Gendron (20 ans) et Samuel Boisvert (20 ans).

Calendrier

En raison des travaux majeurs de réfection effectués au Centre sportif Alcoa, le Drakkar devra composer avec un calendrier très particulier et disputera ses sept premières parties du calendrier en territoire ennemi. Il ouvrira sa saison locale, le 10 octobre, face aux Saguenéens de Chicoutimi.

« C’est certain que ce n’est pas évident avec plusieurs nouveaux visages. Les joueurs vont vite apprendre à se connaître en dehors de la patinoire, mais c’est au niveau collectif sur la glace qu’il faudra mettre de l’emphase. J’ai déjà vécu une situation semblable dans le passé. Il va falloir se montrer préventif et d’y aller une étape à la fois », a reconnu le DG du navire.

La présentation des joueurs dans le cahier Drakkar publié dans l’édition du 17 septembre du Manic.