Le maire de Ragueneau démissionne 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:00 AM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

Raymond Lavoie prend la décision de quitter la mairie de Ragueneau.

Le maire de Ragueneau, Raymond Lavoie, annonce sa démission. Il quitte immédiatement ses fonctions pour des raisons de santé. 

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m’avez accordée en tant que maire. Ragueneau restera toujours, pour moi, un lieu où il fait bon vivre », écrit-il dans une lettre, qu’il partage au Journal

M. Lavoie indique qu’il aurait aimé continuer de défendre sa municipalité, il avait même confirmé son intention de se représenter il y a quelques semaines. 

Pour lui, cette décision a été difficile à prendre, selon ce qu’il écrit dans sa lettre. Toutefois, il mentionne vouloir prioriser sa santé avant tout. 

Raymond Lavoie revient d’une suspension de quatre mois, ordonnée par la Commission municipale du Québec (CMQ), qui découle d’une citation en déontologie municipale à son égard. 

Départ du directeur général 

Le directeur général de la municipalité, Steve Betthiaume, a aussi quitté ses fonctions. 

Lors de la séance du conseil du 18 août, une résolution a été adoptée en ce sens.

Elle dévoile qu’une entente de principe hors cour est intervenue entre la Municipalité et le directeur général concernant une plainte de harcèlement psychologique au travail. 

Le directeur général a déposé cette plainte à la CNESST. Son mandat a pris fin le 5 août. 

