Les aînés de la Côte-Nord mis à l’honneur

La Côte-Nord souligne l’importance de la contribution de ses personnes âgées en se joignant au mouvement mondial de la Journée internationale des aînés (JIA).

Sous le thème « Aînés, piliers de nos communautés », l’événement vise à mettre en lumière la contribution essentielle des personnes âgées au dynamisme et à la vitalité de la région.

La Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord (TRCA CN) rappelle que cette journée représente une occasion de reconnaître l’engagement collectif des aînés, qu’il s’agisse de la transmission de leurs savoirs, de leur implication bénévole ou de leur participation sociale et économique.

« Face aux enjeux que vivent nos aînés et les défis qui touchent nos communautés nord-côtières, nous devons poursuivre nos efforts afin d’établir une véritable solidarité intergénérationnelle et faire de notre région un lieu de reconnaissance, de dignité et d’amélioration continue des conditions de vie de nos aînés », affirme Micheline Anctil, présidente de la TRCA CN.

Des priorités régionales concertées

La Table régionale met de l’avant plusieurs priorités pour améliorer les conditions de vie des aînés sur la Côte-Nord :

– favoriser le vieillissement à domicile avec l’accompagnement nécessaire;

– rendre accessibles et abordables les services de transport adapté et collectif;

– mettre en place des services d’hébergement de proximité;

– créer des conditions favorisant la participation sociale;

– soutenir un continuum de services pour tous les stades de la vie.

L’organisme invite la population à profiter de cette journée pour témoigner reconnaissance, solidarité et bienveillance envers les aînés, tout en travaillant collectivement à faire de la Côte-Nord une région véritablement « amie des aînés ».