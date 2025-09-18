Boisé de la Pointe Saint-Gilles : des travaux de drainage complétés

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:30 PM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Grâce à une contribution de 3 000 $ du Programme Action ALCOA et à l'implication des bénévoles, les travaux de drainage du Boisé de la Pointe St-Gilles ont pu être exécutés. Photo Le Boisé de la Pointe Saint-Gilles

Pelles mécaniques, bénévoles et partenaires se sont mobilisés le 13 septembre pour remplacer huit ponceaux vieillissants par de nouveaux tuyaux de drainage au Boisé de la Pointe Saint-Gilles à Baie-Comeau.

Les interventions qui ont eu lieu dans les secteurs des sentiers de l’Étang, des Oiseaux et des Iris étaient concentrées à remplacer les structures en bois, installées en 2002, par des tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 cm par 3 mètres.

Au total, une vingtaine de tonnes de matériaux ont été déplacées pour mener à bien ces travaux, qui permettront d’améliorer la durabilité des sentiers et de mieux gérer l’écoulement des eaux.

D’ailleurs, ce chantier a été rendu possible grâce à la contribution financière du Programme Action ALCOA, divulgue la Corporation des Amis du Boisé de la Pointe Saint-Gilles.

Une vingtaine de bénévoles ont prêté main-forte lors de la journée principale, s’occupant de l’excavation, du remblayage et du déplacement des rebuts.

Des tâches d’embellissement et de débroussaillage ont aussi été réalisées, renforçant l’attrait des lieux.

La Corporation souligne que ces travaux n’auraient pas pu être réalisés sans l’appui de plusieurs entreprises locales, dont Nord X, Transporlier, CMI Côte-Nord, les Carrières Jean Fournier, Simplex, Roland Munger, ainsi que le service des travaux publics de la Ville de Baie-Comeau.

En remerciant tous les participants et bénévoles impliqués sur les réseaux sociaux, l’organisme rappelle l’importance de ce milieu naturel pour la communauté de Baie-Comeau. 

