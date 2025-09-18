Contenu autochtone à la radio : « c’est mettre la charrue devant les bœufs », dit le président de Stingray Radio

Par Emy-Jane Déry 10:19 AM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Steve Jones, lors des audiences du CRTC, le 18 septembre 2025. Photo capture d’écran

Imposer la diffusion de la musique autochtone sur les radios commerciales reviendrait à « mettre la charrue devant les bœufs », a affirmé le président de Stingray Radio, jeudi, lors des audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Les audiences du CRTC La voie à suivre — Soutenir le contenu audio canadien et autochtone se sont ouvertes, jeudi. Plus de 90 interventions ont été reçues par le Conseil qui entendra une cinquantaine de participants durant les audiences. 

Les dirigeants du Studio Makusham de Maliotenam se feront à nouveau entendre devant le Conseil pour faire valoir leur point de vue sur l’importance de soutenir le contenu musical des Premières Nations. Ceux qui travaillent avec des artistes comme Maten, Samian et Florent Vollant réclament un quota minimal de 5 % de musique autochtone dans les radios commerciales. 

Steve Jones, le président de Radio Stingray, est à la tête de l’entreprise majeure dans l’industrie radiophonique qui compte 97 radios à travers le Canada. Il croit qu’il serait prématuré d’imposer de la diffusion de contenu autochtone sur les ondes. Il a cependant précisé que Stingray était d’avis qu’il est important de soutenir ce type de musique et « d’amplifier les voix autochtones au Canada ».

« Le problème réside dans le manque de musique commercialement viable produite par les artistes autochtones », a-t-il affirmé, plaidant plutôt pour plus de financement pour ces artistes. « Ce qu’il faut vraiment, c’est un financement supplémentaire pour soutenir ces artistes ainsi que du matériel, des possibilités de collaboration et l’accès aux ressources nécessaires pour créer, interpréter, publier, enregistrer, distribuer, commercialiser et promouvoir au niveau mondial une musique de classe mondiale », a-t-il dit. 

Plutôt que d’imposer la diffusion, le CRTC devrait prendre des mesures significatives pour garantir que des fonds soient alloués à la création, la distribution, la commercialisation et la promotion de la musique autochtones canadiennes, a fait valoir M. Jones. 

Plus largement, ces audiences du CRTC visent à examiner les obligations en matière de contenu canadien qui devraient s’appliquer aux services de diffusion de musique en continu, comme Spotify.

Les services de diffusion en continu soutiennent que leurs efforts actuels pour promouvoir la culture canadienne, ainsi que les redevances qu’ils versent, sont suffisants. Les radiodiffuseurs, quant à eux, affirment que leur secteur est en net déclin et souhaitent que le CRTC assouplisse la réglementation à l’égard des acteurs traditionnels.

Les deux parties présenteront leurs arguments lors de cinq jours d’audiences, qui se tiendront à Gatineau d’ici le 29 septembre.

Ces audiences s’inscrivent dans le cadre d’une série de procédures du CRTC visant à mettre en œuvre la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a mis à jour les lois sur la radiodiffusion afin d’englober les plateformes en ligne.

-Avec La Presse Canadienne

Makusham Musique revendique devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La route 138 fait un mort en Minganie

Négociations des employés : la STQ dépose une offre 

Plus de 428 000 Québécois quittent les urgences sans avoir été soignés

Emplois vedettes

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La route 138 fait un mort en Minganie

Consulter la nouvelle

Négociations des employés : la STQ dépose une offre 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer