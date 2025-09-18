Félix Lefrançois : un joueur clé en coulisse

La passion du hockey a mené Félix Lefrançois au poste de représentant du propriétaire pour le Drakkar au niveau de la LHJMQ, où il défend les couleurs de Baie-Comeau.

« Mon background de hockey a fait en sorte qu’on m’a demandé si je pouvais prendre ce rôle », explique celui qui siège aussi à titre de vice-président au conseil d’administration du Drakkar.

« Je continue à m’impliquer par passion du hockey, mais aussi pour assurer la pérennité de notre équipe », confie-t-il.

Chaque équipe possède un représentant. Cette fonction fait de lui un joueur clé en coulisse, alors qu’il participe aux décisions stratégiques qui façonnent la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

« On s’occupe de tout ce qui touche l’avenir de la ligue, les règlements, les commandites. Ça peut aller des budgets au fonds d’étude des joueurs, ou encore sur l’expérience partisans au niveau de la ligue », explique-t-il.

« Évidemment que le but est de prioriser des décisions qui nous apportent des avantages à notre petit marché », ajoute-t-il.

La question de la distance est impossible à changer, mais peut être prise en compte dans un bon nombre de décisions de la ligue.

Récemment, la fameuse règle de la NCAA, pour les joueurs des collèges américains, a apporté des discussions au sein des représentants.

« On a eu à se positionner pour savoir ce qu’on fait avec nos joueurs », explique Félix Lefrançois, qui continue de transposer sa passion dans son implication envers l’équipe.

