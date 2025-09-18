La route 138 fait un mort en Minganie

Une collision entre deux poids lourds mercredi soir en Minganie a fait un mort.

L’accident est survenu vers 21 h 30 le 17 septembre, sur la route 138, à la hauteur d’Aguanish.

La collision s’est produite lorsqu’un des deux poids lourds a dévié de sa route. Les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé.

Le conducteur du véhicule qui est sorti de sa trajectoire est décédé. Il s’agit d’un homme de 69 ans, de Havre-Saint-Pierre, a fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

La circulation sur la 138 dans le secteur a été fermée une partie de la nuit pour l’enquête. Elle a repris en alternance ce matin.

Une enquête est en cours, mais les conclusions pourraient être difficiles à trouver, car la « personne fautive » est décédée, indique M. Beaulieu.