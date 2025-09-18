Négociations des employés : la STQ dépose une offre 

La Société des traversiers du Québec (STQ) a déposé une offre globale bonifiée auprès des employés non brevetés affiliés à la CSN.

Cette nouvelle offre, si elle est acceptée, permettra une bonification des conditions de travail.

Cela signifie des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

Notons que l’offre globale est conforme aux autres règlements intervenus avec les employés représentés par le syndicat des Métallos et ayant signé leurs conventions collectives en juin et juillet dernier.