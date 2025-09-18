Première hausse du nombre de postes vacants au Québec depuis 2023

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 3:00 PM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Une infirmière s'affaire à ses tâches au chevet d'un patient, dans un hôpital de Sarnia, en Ontario.Photo prise le 25 janvier 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Après avoir diminué de trimestre en trimestre, le nombre de postes vacants au Québec vient d’augmenter légèrement, au deuxième trimestre de 2025.

Les derniers chiffres de l’Institut de la statistique du Québec révèlent ainsi qu’il y avait 123 800 postes vacants, au deuxième trimestre de 2025. Quand on compare au deuxième trimestre correspondant de 2024, il s’agit d’une baisse de 15 600. 

Toutefois, il s’agit d’une hausse par rapport au premier trimestre de 2025, lorsque 115 515 postes vacants avaient été enregistrés. C’est la première hausse du nombre de postes vacants depuis 2023.

Encore une fois, c’est le secteur de la santé et des services sociaux qui affiche le plus grand nombre de postes vacants. Les postes vacants d’infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires et éducatrice à la petite enfance continuent d’être nombreux.

L’ISQ précise ainsi que, des 123 800 postes vacants, 31 300 l’étaient dans les soins de santé et l’assistance sociale, durant ce trimestre.

Loin derrière, on retrouve les secteurs de la fabrication, du commerce de détail, ainsi que de l’hébergement et de la restauration.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Défiguré pour un chien à Longue-Pointe-de-Mingan : la sentence attendue en décembre

Un partenariat entre La Mouche et St-Pancrace

Le vaccin contre la COVID-19 deviendra payant pour la population générale du Québec

Emplois vedettes

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Défiguré pour un chien à Longue-Pointe-de-Mingan : la sentence attendue en décembre

Consulter la nouvelle

Un partenariat entre La Mouche et St-Pancrace

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer