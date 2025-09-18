Un partenariat entre La Mouche et St-Pancrace

La brasserie La Mouche s’unit à la microbrasserie St-Pancrace. L’entreprise de Natashquan confie désormais la production et la distribution de ses bières à l’équipe de Baie-Comeau.

Cette nouvelle étape pour la brasserie La Mouche a pour but d’assurer une présence stable et continue de ses produits sur la Côte-Nord et partout au Québec.

« Pour nous, c’est un honneur d’avoir la confiance de Gabriel de La Mouche. Nous avons un profond respect pour la qualité de ses bières et pour la précision de ses méthodes », confie André Morin, directeur général et cofondateur de la Microbrasserie St-Pancrace.

Les défis de transport, de main-d’œuvre et de vente sont à l’origine de ce nouveau partenariat.

Pour La Mouche, la mise en marché régulière de ses produits devenait difficile. En s’associant à St-Pancrace, elle s’assure d’une stabilité de production.

« On s’entraide depuis nos débuts, il allait de soi de poursuivre cette aventure ensemble. Cette collaboration n’est pas qu’une question de logistique, elle témoigne de la force du savoir-faire brassicole nord-côtier », soutient pour sa part Gabriel Turner, fondateur de La Mouche.