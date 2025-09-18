Un pianiste de Sept-Îles participe à l’émission de Gregory Charles

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 18 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Septilien Alexis Moisan, à l'œuvre sur son instrument de prédilection, à Piano public. Photo Audrey-Eve Beauchamp

Un pianiste originaire de Sept-Îles participe à la compétition télévisuelle Piano public, diffusée à Télé-Québec et animée par Gregory Charles et Viviane Audet.

Piano public, c’est une compétition de piano télévisée, un peu à l’image des concepts de La Voix et de Star Académie, de dire Alexis Moisan. Cette première édition, tournée cet été, est diffusée le samedi soir (21 h) à Télé-Québec, jusqu’au 28 novembre.

Sans pouvoir dire jusqu’où il a cheminé dans cette aventure, le Septilien qui joue du piano depuis l’âge de 6 ans, souligne que ce concours était tracé pour lui.  

« C’est une compétition qui m’a été apportée comme quelque chose où non seulement la technique et la virtuosité sont mises de l’avant au piano, mais aussi la personnalité, le charisme et, tout ça, c’est de quoi qui m’appelait beaucoup », a exprimé  Alexis Moisan, en entrevue avec le Journal

À Piano public, Alexis Moisan a eu plusieurs occasions de se produire devant les juges, Gregory Charles et Viviane Audet, mais également devant les artistes de renom invités. Sa participation a été marquée par des « rencontres extraordinaires » et du mentorat de la part des maîtres de l’émission, mais aussi de Daniel Lavoie et Alex Nevsky. 

Ce fut aussi une opportunité pour le Septilien d’avoir de la visibilité et de montrer sa musique, non seulement au niveau des interprétations, mais aussi des compositions, pour celui qui en crée beaucoup.

« C’était une belle opportunité de mettre ma musique de l’avant, de montrer un peu c’est quoi mon style, ce que je fais. Le piano est rendu un instrument qui est quand même à la mode en ce moment au Québec. La musique instrumentale avec Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais, tout ça, ça prend une place grandissante dans le monde de la musique », dit-il. 

Alexis Moisan fait aussi des références à sa ville natale, Sept-Îles, lors de ses entrevues à Piano public. « Il y a le côté régional, le côté portuaire, le bord de mer. Ce sont des choses qui sont revenues dans mes performances », a-t-il mentionné.

Piano public lui aura permis de belles rencontres enrichissantes et « ça a élargi mon réseau de contacts pour mon futur dans la musique. Les rencontres, c’est ce qui m’a été le plus bénéfique, en plus de la visibilité que ça m’a apportée », a-t-il fait savoir.

Projets

Au-delà de la participation à ce concours, il y a les études pour Alexis Moisan, 23 ans, qui vient d’amorcer sa maîtrise au Conservatoire de musique et d’art dramatique de Montréal, et ce, en composition.

Il enseigne également le piano dans une école de musique, à Verdun.

Le natif de Sept-Îles travaille aussi sur un premier album, instrumental, en grande partie au piano. Ce projet découle d’ailleurs d’une bourse de la Fondation Guillaume Tremblay. Il devrait le lancer au début 2026. 

Alexis Moisan est également sollicité pour d’autres projets musicaux. 

Il espère que Piano public lui permettra de s’établir dans le milieu.

« J’ai déjà eu des propositions au fil des émissions. Je ne peux pas vraiment me prononcer publiquement, mais j’ai eu de belles propositions déjà. J’espère que ça va m’ouvrir des portes et que ça va vraiment me permettre de me faire entendre », a-t-il exprimé. 

Il souhaite faire des albums, des tournées, et aussi collaborer avec d’autres artistes, et même que sa musique profite pour des films, « m’associer avec des réalisateurs ».

Alexis Moisan publiera sur ses réseaux sociaux (Facebook et Instagram – Compte : TheMoyz) des capsules parlant de son parcours à l’émission.   

