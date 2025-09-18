Un Septilien écope de trois ans de prison pour l’incendie criminel à Moisie
Un des individus impliqués dans l’incendie criminel du 65 rue Vollant, à Moisie, le 16 octobre 2024, a plaidé coupable au chef d’accusation de complicité après le fait. Photo Sylvain Turcotte
Une première sentence est tombée dans le dossier de l’incendie criminel à Moisie en octobre 2024, dans lequel Jimmy Maltais a été retrouvé sans vie.
Le Septilien Lucas Bérubé, qui faisait face notamment à un chef de complicité après les faits, a plaidé coupable à cette infraction le 17 septembre, évitant ainsi un procès.
À la suite d’une suggestion commune entre la défense et la poursuite, l’homme de 19 ans s’est vu imposer une peine de trois ans de prison.
La suggestion des deux parties a été entérinée par le juge Serge Francoeur, à la suite de l’exposition des faits. Il a qualifié le tout de raisonnable, a fait savoir Me Marc Beaupré, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
En raison de sa détention depuis les événements, il reste donc à Lucas Bérubé 19 mois à purger.
Les dossiers d’accusation de meurtre au premier degré pour Anthony Roy (Québec), Dereck Lemay (Québec) et Jonathan Gendron (Baie-Comeau) chemineront en Cour supérieure. Le tout revient devant le tribunal le 24 septembre pour fixation de date.