Une collection de vêtements signée Julie Bélanger dans les boutiques Marie Claire

Figure port-cartoise bien connue du petit écran, Julie Bélanger peut cocher une autre ligne de sa bucket list. La femme de 51 ans signe sa première collection de vêtements.

Animatrice, autrice, chanteuse. Julie Bélanger ajoute une autre corde à son arc

Celle qui aura 51 ans le 22 septembre lance une collection de vêtements en partenariat avec les boutiques Marie Claire.

« Quand j’ai eu 50 ans, je me suis dit, cette décennie-là, ça va être une décennie de création », a-t-elle mentionné en entrevue au Journal.

Elle voulait créer des trucs qu’elle aime. Elle dit avoir besoin de ça, d’être stimulée par de nouveaux projets

L’offre du groupe Marie Claire est tombée à point, même si elle n’avait aucune idée dans quoi elle s’embarquait en lançant une collection de vêtements.

Cette idée de création de vêtements figurait sur la bucket list de Julie Bélanger.

Elle fonctionne régulièrement avec ce genre de liste, ce qu’elle aimerait accomplir avant de mourir.

« Dans ma bucket list, oui, il y avait écrire un livre, faire un album. J’ai tout coché ces cases-là. Mais un moment donné, j’avais écrit aussi faire une collection de vêtements. J’aime la mode, c’est quelque chose qui m’appelait. C’était aligné. J’ai dit oui. »

La Nord-Côtière a toujours eu ce besoin de créer, même au rythme infernal où elle travaillaient des heures de fou, comme elle le dit, alors qu’elle conjuguait la radio et la télé.

« J’avais besoin d’avoir un projet de création on the side. C’est peut-être pour être en charge de quelque chose, pour que mes idées prennent vie. Il y a quelque chose qui m’allume et qui me stimule beaucoup là-dedans », explique-t-elle.

Comme femme, la mode la rejoint. Elle aime les vêtements, « de voir et de faire partie prenante du processus, de travailler avec des designers », mentionne Julie Bélanger.

Cette collection de vêtements, disponible dans les boutiques Marie Claire au Québec, sont « à mon image ».

« C’est vraiment pensé pour que les femmes se sentent bien dedans. Il y a beaucoup de stretch dans les pantalons. C’est du confort. Mon mot-clé, c’était qu’il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit doux », souligne-t-elle.

Le choix des matières était important pour elle. Elle touchait chaque petit bout de tissu pour être certaine que c’était doux et confortables.

« C’est des vêtements qui sont pensés pour la vie de tous les jours. Tu peux aller à l’épicerie et aller comme ça, mais tu peux aussi aller au resto et le porter de façon plus habillée. J’avais vraiment une pensée pour les femmes autour de moi. Je pensais à ma mère, je pensais à mes tantes sur la Côte-Nord, à mes cousines, à mes amies. Je me demandais dans quoi elles se verraient. Je pense vraiment qu’on a trouvé quelque chose. Je pense que la ligne directrice est bonne », renchérit-elle.

