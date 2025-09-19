Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Par Karianne Nepton-Philippe 2:49 PM - 19 septembre 2025
Temps de lecture :

André Foster. Photo courtoisie

Après avoir annoncé son intention de se présenter à la mairie de Pointe-Lebel, André Foster doit se retirer.

Ce dernier écrit au Manic qu’il y a malheureusement des circonstances « imprévues » et « hors de son contrôle ». Rappelons que le maire actuel de la Municipalité, André Bossé, a déclaré ne pas se représenter aux prochaines élections pour des raisons de temps.

En ce moment, aucune autre candidature n’est connue pour le poste de maire. 

