Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Après avoir annoncé son intention de se présenter à la mairie de Pointe-Lebel, André Foster doit se retirer.

Ce dernier écrit au Manic qu’il y a malheureusement des circonstances « imprévues » et « hors de son contrôle ». Rappelons que le maire actuel de la Municipalité, André Bossé, a déclaré ne pas se représenter aux prochaines élections pour des raisons de temps.

En ce moment, aucune autre candidature n’est connue pour le poste de maire.