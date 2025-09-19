Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Après avoir annoncé son intention de se présenter à la mairie de Pointe-Lebel, André Foster doit se retirer.
Ce dernier écrit au Manic qu’il y a malheureusement des circonstances « imprévues » et « hors de son contrôle ». Rappelons que le maire actuel de la Municipalité, André Bossé, a déclaré ne pas se représenter aux prochaines élections pour des raisons de temps.
En ce moment, aucune autre candidature n’est connue pour le poste de maire.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord