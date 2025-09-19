Faux départ du Drakkar

À Rimouski vendredi soir, le Drakkar a inauguré sa 29e saison dans la LHJMQ avec une défaite de 5-3 face à l’Océanic. Typique des dernières saisons, les deux équipes s’affrontent pour deux matchs en deux jours en lever de rideau; les hostilités reprenant demain.

Si la première moitié du match avait donné place à un duel plus serré, l’Océanic a sans contredit eu le vent dans les voiles par la suite. À ce moment, le pointage était à deux partout.

Le quatrième trio du Drakkar a ouvert les hostilités en début de match, gracieuseté de l’américain de 16 ans Declan Wotton. Le vétéran Émile Duquet marque par la suite sur une échappée en désavantage numérique, puis Liam Lefebvre procure les devants à son équipe en deuxième. Quelques minutes plus tard, le suisse Jacopo De Luca enfile un tir parfait dans la lucarne pour créer l’égalité.

Au final, selon l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, ses ouailles n’ont pas fait que de mauvaises choses dans cette joute. L’échec-avant a été payant lorsque présent, des situations de surnombres provoquées, mais parfois mal exécutées. Bref, de l’inconstance avec laquelle sur laquelle il faudra travailler en ce début de saison.

L’Océanic à vive allure

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la troupe de Joël Perrault s’est nettement distinguée par sa vitesse. À de nombreuses reprises, les joueurs du Drakkar ont été pris à contre-pied par leurs adversaires, si bien que Lucas Beckman a du affronter cinq échappées franches et directes. Si le gardien nord-côtier n’a cédé qu’une seule fois en pareilles circonstances, ses coéquipiers ont écopé de pénalités sur ces séquences, résultant en buts par la suite. Notamment, en fin de deuxième période, Filip Vlk et Evan Bellamy furent chassés simultanément sur une échappée adverse, procurant un double avantage numérique complet à des rimouskois qui ne demandaient pas mieux.

Au bout du compte, de mauvais positionnements plus que de la lenteur ont eu raison du Drakkar à cet égard. Aux yeux de son pilote, bien que les défenseurs posent la dernière action avant une échappée, si les attaquants ne sont pas placés au bon endroit initialement, ça porte ainsi beaucoup plus de pression sur les arrières.

La bataille des unités spéciales

Rien de nouveau sous le soleil; cette facette du jeu a toujours été déterminante dans ce sport. Le Drakkar s’est retrouvé du mauvais côté, un élément déterminant aux yeux de Jean-François Grégoire. Après la double pénalité à Vlk et Bellamy, l’indiscipline est revenue hanter les vikings plus tard en troisième. Aaron Murphy et Aiden Kirkwood ont tous les deux été chassés pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins à environ 90 secondes d’écart, procurant un autre 5 contre 3 à l’Océanic. Au final, les locaux ont terminé le match 3 en 6 en avantage numérique, comparativement à 1 en 3 pour le Drakkar.

Patterson dominant

Dans un autre département, le Drakkar a également eu maille à partir avec Luke Patterson, qui a contrôlé la zone payante devant le gardien du Drakkar toute la soirée. Si Lucas Beckman est un lecteur, il s’est certainement envoyé un chapitre entier de Patterson 92. À trois reprises, la troisième étoile du match obstruait la vue du cerbère baie-comois sur des buts marqués par ses coéquipiers ou lui-même, étant parvenu faire dévier une rondelle dans le but en fin de deuxième. Le vétéran de 20 ans a cependant goûté aux risques de ce style de jeu, lorsqu’une rondelle l’a atteint au visage alors qu’il était dans son bureau.

En bref

Étant donné qu’il y a quatre joueurs de 20 ans dans l’alignement, l’attaquant Samuel Boisvert est celui qui fut laissé de côté. En l’absence de Drew Allison, Alexis Bernier (blessés) et Alexis Mathieu (camp professionnel), il devient soudainement un peu plus intéressant d’insérer Evan Bellamy dans la formation. Les attaquants Thierry Demers et Zack Miller étaient les autres joueurs laissés de côté.