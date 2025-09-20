Élections municipales à Baie-Comeau : Mélanie Bernier Savard vise la mairie

Par Karianne Nepton-Philippe , Karianne Nepton-Philippe knphilippe@lemanic.ca 5:19 PM - 20 septembre 2025
Mélanie Bernier Savard sera candidate à la mairie de Baie-Comeau, aux élections municipales. Photo courtoisie

L’actuel maire de Baie-Comeau Michel Desbiens aura une adversaire aux prochaines élections municipales. Mélanie Bernier Savard mentionne son intention de se lancer dans la course. 

La Baie-Comoise de 42 ans avait déclaré, au mois d’août, viser le poste de conseillère dans le quartier N.-A.-Labrie.

C’est finalement la mairie qu’elle convoite, mentionnant vouloir « donner au suivant ». 

« Je désire démontrer que dans la vie il y a des hauts et des bas, j’en suis la preuve », déclare-t-elle d’entrée de jeu. 

« Avec l’entraide, j’ai réussi à surmonter un accident et une dépression majeure avec, entre autres, le support des organismes du milieu », confie-t-elle. 

Mme Bernier Savard souhaite mettre son expérience et son énergie au service de la communauté. 

Ce qu’elle veut, c’est aider les organismes à développer leurs services et, par le fait même, aider plus de citoyens. 

« Je veux démontrer que le cœur à sa place en politique ainsi que les femmes », soutient-elle.

Son objectif est de « défendre les citoyens » et de démontrer sa solidarité envers ses pairs. 

« Il suffit d’avoir à cœur le développement de notre ville et le bien-être de tous. […] Chacun doit faire preuve de solidarité et de respect de la dignité en offrant son aide », ajoute la candidate. 

