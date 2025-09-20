Le Drakkar en eaux troubles à Rimouski

Le Drakkar a subi un deuxième revers en autant de jours dans le Bas-St-Laurent, cette fois battu 3-2 en temps réglementaire par l’Océanic de Rimouski.

Après une première période bien disputée par les deux équipes, après laquelle l’Océanic avait les devants par un, l’équipe de toute une région a rapidement creusé l’écart en deuxième et les choses se sont corsées pour la troupe de Jean-François Grégoire, particulièrement au sujet de la prise de décision, facette du jeu que ce dernier a comparé à un festival de hockey mineur.

« Le troisième but, c’est une malchance; on a fait un but dans notre propre filet. Après ça, ça a cassé et on s’est mis à faire n’importe quoi : pas de support, pas de rythme. C’est un manque d’expérience et de repères pour certains. On ne veut pas mal faire, mais on ne s’y prend pas de la bonne façon. »

Des buts marqués par Evan Bellamy et Gleb Semenov (son premier dans le circuit Cecchini) en deuxième moitié de dernier tiers ont bien ramené le Drakkar à un but de l’Océanic, mais les dommages étaient pour ainsi dire déjà faits.

Des unités pas trop spéciales

L’avantage numérique est bien souvent une facette du jeu que l’on observe peu en début de saison. Avec beaucoup de nouveaux joueurs et peu de situations de matchs, le synchronisme est parfois compliqué. Cependant, les deux équipes en présence furent vraiment dans deux univers différents tout au long de la fin de semaine.

Aujourd’hui, après 40 minutes jouées, le Drakkar avait déployé cinq jeux de puissances, mais ne comptait que quatre tirs dangereux. Il semblait difficile de s’installer en territoire adverse et si cela se produisait, les occasions de marquer n’étaient pas provoquées. Inversement, l’Océanic a réussi quelques belles prestations en échec-avant à court d’un homme.

L’attaque massive baie-comoise a bien fini par payer à la sixième occasion, en troisième, en faisant justement ce que ses rivaux ont si bien fait dans les deux rencontres : marquer grâce à un lancer de la ligne bleue avec du trafic devant le gardien de but. Bien que l’Océanic a connu moins de succès samedi que la veille (1 en 4), ce but marqué par Evan Dépatie en début de deuxième s’était dessiné ainsi.

« On va avoir du travail à faire en avantage numérique, surtout pour trouver les combinaisons. On a mis finalement une rondelle au filet avec un écran de Vlk et ça a fonctionné. Ce sont ces choses là qu’il faudra faire; c’est la façon de jouer », commentait Grégoire en prévision des prochaines rencontres.

Au bout du compte, lorsqu’on regarde la feuille de pointage des deux duels, les rendements en avantage numérique sont de 3 en 10 pour le Drakkar et 4 en 10 pour l’Océanic. Ce n’est pas une immense différence au point de vue résultat, mais une attaque massive efficace peut toujours changer le ton, même si elle ne produit pas directement de but. C’est à ce chapitre que le fossé entre les deux équipes s’est creusé.

Les expériences se poursuivent

Si le Drakkar a eu son lot de bons joueurs au cercle des mises au jeu dans les dernières années avec les Matyas Melovsky, Raoul Boilard, Félix Gagnon, Justin Gill et cie, le portrait s’annonce peut-être moins positif cette saison, avec une ligne de centre moins expérimentée. L’échantillon est très court, mais après deux rencontres, le taux de réussite du Drakkar est de 47/119 (39,5%) et 6 joueurs comptent au moins 10 duels. C’est donc dire que l’on ne sait pas encore de façon définitive qui seront les maîtres d’oeuvre à ce chapitre.

Un clin d’oeil à la Côte-Nord

Nommé première étoile du match, la recrue de 16 ans de l’Océanic, Zack Arsenault, a inscrit son premier but et sa première aide dans la LHJMQ. Il se trouve que ce jeune joueur natif de Québec possède un bagage génétique bien nord-côtier. Les plus vieux amateurs du Drakkar se souviennent certainement de son père Ken et son oncle Jimmy, qui ont tous les deux porté l’uniforme, en plus d’être originaires de Baie-Comeau.