PHOTOS | Camions et cie : une deuxième édition réussie à Baie-Comeau

L’événement Camions et cie, tenu ce samedi dans le cadre de la campagne de financement Construisons ensemble de la Maison des famille des Baie-Comeau, a connu un franc succès.

De 10 h à 15 h, des centaines de visiteurs, dont de nombreuses familles, se sont déplacés pour admirer les dizaines de camions, véhicules d’urgence et machineries exposés.

Les plus curieux ont eu la chance de monter à bord, de poser leurs questions et de découvrir de près ces impressionnantes machines. Le volet Show & Shine, présenté par des camionneurs passionnés, a également suscité l’enthousiasme, permettant au public d’élire leurs camions préférés.

Organisé en collaboration avec Remorquage Transporlier et Rivs – Pub, Steakhouse & BBQ, l’événement a permis d’amasser des fonds au profit de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.