Pour plus de logements en Manicouagan

Avec l’annonce du gouvernement Carney de la mise en place de Maisons Canada, une entité chargée de construire des logements abordables et d’offrir du financement, la MRC de Manicouagan veut s’assurer de faire valoir ses besoins.

La MRC entérine une résolution pour que cette initiative adopte une approche adaptée pour les régions. Elle demande aussi que soient facilitées et accélérées la négociation et la conclusion des Ententes Fédérale-Québec.

Édifice de la MRC : la facture grimpe

Les rénovations de l’édifice de la MRC de Manicouagan ont révélé de mauvaises surprises. Le contrat a été octroyé à l’entrepreneur Construction Nicolas Avoine, en mars 2025, pour la rénovation des 768 et 790, rue Bossé au montant de 1 308 564,61 $. Entre-temps, il y a eu l’ajout entre autres de fenêtres de bois, la découverte de traces de fumée ainsi que l’absence de contreplaqué et de linteau au pourtour des ouvertures. Le total des travaux coûtera 90 375,85 $ supplémentaires.