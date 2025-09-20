Pour plus de logements en Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

Séance de la MRC de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Avec l’annonce du gouvernement Carney de la mise en place de Maisons Canada, une entité chargée de construire des logements abordables et d’offrir du financement, la MRC de Manicouagan veut s’assurer de faire valoir ses besoins. 

La MRC entérine une résolution pour que cette initiative adopte une approche adaptée pour les régions. Elle demande aussi que soient facilitées et accélérées la négociation et la conclusion des Ententes Fédérale-Québec. 

Édifice de la MRC : la facture grimpe

Les rénovations de l’édifice de la MRC de Manicouagan ont révélé de mauvaises surprises. Le contrat a été octroyé à l’entrepreneur Construction Nicolas Avoine, en mars 2025, pour la rénovation des 768 et 790, rue Bossé au montant de 1 308 564,61 $. Entre-temps, il y a eu l’ajout entre autres de fenêtres de bois, la découverte de traces de fumée ainsi que l’absence de contreplaqué et de linteau au pourtour des ouvertures. Le total des travaux coûtera 90 375,85 $ supplémentaires. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Départ de Maïté Blanchette Vézina : François Legault minimise les critiques

Emplois vedettes

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Consulter la nouvelle
Actualité

Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer