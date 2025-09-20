Un été chargé pour la Coop Gaïa

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

La Coopérative Gaïa présente à la fête de quartier au parc Manicouagan. Photo courtoisie

Les marchés publics cet été ont permis à la Coopérative de solidarité Gaïa de trouver de nouveaux membres. L’organisation prévoit aussi un nouvel atelier, ouvert à la population. 

La Coopérative Gaïa a tenu, jusqu’à présent, deux ateliers au café L’Infuseur.

Dans le premier, les participants ont pu mettre la main sur des trucs de conservation des légumes durant l’été ainsi que des idées pour cuisiner les légumes moins communs. 

Il y avait une trentaine de personnes au premier atelier le 14 juillet et une quarantaine au second, le 25 août. 

Ce dernier servait à démystifier les techniques de cannage et de déshydratation. 

Le troisième et dernier atelier se tiendra le 23 octobre. Il portera sur la lactofermentation et la conservation des légumes en saison hivernale. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Pour plus de logements en Manicouagan

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Élections municipales à Pointe-Lebel : André Foster se retire

Emplois vedettes

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Pour plus de logements en Manicouagan

Consulter la nouvelle

Côte-Nord : 6 mois de prison dans la collectivité pour une fraudeuse

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer