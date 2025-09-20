Un été chargé pour la Coop Gaïa

Les marchés publics cet été ont permis à la Coopérative de solidarité Gaïa de trouver de nouveaux membres. L’organisation prévoit aussi un nouvel atelier, ouvert à la population.

La Coopérative Gaïa a tenu, jusqu’à présent, deux ateliers au café L’Infuseur.

Dans le premier, les participants ont pu mettre la main sur des trucs de conservation des légumes durant l’été ainsi que des idées pour cuisiner les légumes moins communs.

Il y avait une trentaine de personnes au premier atelier le 14 juillet et une quarantaine au second, le 25 août.

Ce dernier servait à démystifier les techniques de cannage et de déshydratation.

Le troisième et dernier atelier se tiendra le 23 octobre. Il portera sur la lactofermentation et la conservation des légumes en saison hivernale.

La coopérative sera au marché public au parc des Pionniers jusqu’au 27 septembre.

Afin de multiplier ses présences dans la communauté, elle a installé un kiosque à la Ferme Manicouagan le 7 septembre ainsi qu’à la fête de quartier Mamu connections ensemble ! le 13 septembre.