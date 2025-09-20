Une pierre virtuelle pour sauver le clocher de l’église de Forestville

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 20 septembre 2025
Temps de lecture :

Le clocher de l'église St-Luc de Forestville a besoin de réparation à la suite de la chute d'une trentaine de pierres au début du mois. Photo Johannie Gaudreault

Après la chute d’une trentaine de pierres du clocher de l’église de Forestville, des travaux urgents évalués à 45 000 $ sont nécessaires. La Fabrique Saint-Luc lance une campagne de financement pour préserver ce bâtiment patrimonial.

Elle sollicite l’aide de la population afin d’assurer la sécurité et la préservation de son église, un lieu emblématique de la communauté depuis 1956. Le 1er septembre, une trentaine de pierres se sont détachées du clocher, rendant indispensables des travaux de réparation.

Pour relever ce défi, une campagne de financement a été lancée sous le thème « Une pierre virtuelle… pour notre clocher ! ». Les paroissiens et citoyens sont invités à contribuer en devenant symboliquement propriétaires d’une « pierre virtuelle du clocher », une façon originale de soutenir la réfection du bâtiment.

Un thermomètre sera installé dans l’église pour visualiser où en sont rendus les dons reçus.

Les dons peuvent être transmis directement au bureau de la paroisse, par chèque ou par virement Interac à l’adresse courriel paroisse.st-luc@hotmail.com. Un reçu pour fins d’impôts sera remis à chaque donateur. 

« Dès la réception de leur sollicitation postale ou via le web, des gens sont venus apporter leur don au bureau ou ont répondu via le courriel de la Fabrique », se réjouit le curé de la paroisse, Irénée Girard.

Claude Huard, président de la Fabrique, remercie à l’avance la population pour sa générosité : « Merci de tout cœur ! », souligne-t-il dans l’appel au financement.

Cette mobilisation vise à assurer la sécurité des lieux tout en protégeant une partie du patrimoine religieux et culturel de Forestville.

