Accident sur la route 138 à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:31 PM - 21 septembre 2025
Temps de lecture :

Un accident est survenu dimanche sur la route 138 à Sept-Îles Photo Vincent Rioux-Berrouard

Une collision entre deux véhicules est survenue dimanche en fin d’après-midi sur la route 138 à l’est de Sept-Îles. Un semi-remorque est impliqué dans l’accident.

Une personne aurait subi des blessures, selon les premières informations de la Sûreté du Québec.

L’accident s’est produit sur la route 138 à l’est du boulevard des Forges, soit au kilomètre 1016.

La route 138 est fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Congrès des plus belles baies du monde : « ça va ramener du tourisme » – Richard Therrien

Incident de chlore à l’aqueduc de Baie-Trinité

Un week-end électro et littéraire à Baie-Comeau

Emplois vedettes

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Congrès des plus belles baies du monde : « ça va ramener du tourisme » – Richard Therrien

Consulter la nouvelle

Incident de chlore à l’aqueduc de Baie-Trinité

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer