Feu de forêt au nord de Baie-Comeau

Un feu de forêt a mobilisé la SOPFEU dans le secteur du lac à la Chasse, tout près de la route Trans-Québec–Labrador. Identifié comme le Feu 350, il a été détecté hier en fin de journée et a aussitôt nécessité l’intervention d’avions-citernes.

« C’est le feu 350 qui est tout près de la route Trans-Québec–Labrador dans le secteur du lac à la Chasse. C’est une alerte qu’on a reçue hier en fin de journée », a expliqué Philippe Bergeron, conseiller prévention et communication à la SOPFEU.

Une première mission aérienne, menée en soirée, a permis de contenir l’incendie malgré la complexité du terrain. « Il est dans le haut d’une montagne, l’eau est difficile d’accès, on a une équipe sur le terrain présentement », a précisé M. Bergeron.

Ce matin, entre 10 h et 11 h, une deuxième vague d’avions-citernes est venue appuyer les efforts au sol. Ceux-ci poursuivent désormais leur travail pour éteindre complètement le brasier.

La route Trans-Québec–Labrador a dû être fermée temporairement durant l’intervention aérienne, mais elle a été rouverte à la circulation par la suite.

« Maintenant, elle pourrait refermer dans le courant de l’après-midi si on devait ramener les avions-citernes », a ajouté le porte-parole.

Pour l’instant, la superficie exacte du feu n’a pas encore été confirmée. Sa cause demeure également inconnue. Toutefois, selon la SOPFEU, il ne s’agit pas d’un incendie de grande ampleur et il reste contenu dans le périmètre déjà touché.