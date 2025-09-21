Incident de chlore à l’aqueduc de Baie-Trinité

La municipalité de Baie-Trinité informe ses citoyens qu’un incident est survenu au réseau d’aqueduc à la suite d’une mauvaise manipulation informatique. Celle-ci a entraîné l’injection d’une quantité de chlore supérieure à la normale dans l’eau pompée.

Les équipes municipales travaillent actuellement à corriger la situation et à en limiter les impacts. Bien que l’eau demeure potable, il est possible que certains résidents remarquent une odeur ou un goût de chlore plus prononcé qu’à l’habitude.

La municipalité recommande, pour les personnes incommodées, de laisser couler l’eau quelques instants afin d’évacuer le surplus de chlore.

« Nous sommes désolés pour les inconvénients que vous subirez et souhaitons qu’ils soient les plus petits possible », indique la municipalité dans son message à la population.