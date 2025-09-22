Bientôt une nouvelle grève à la Traverse Matane-Côte-Nord?

Par Dominique Fortier 7:02 PM - 22 septembre 2025 dfortier@lesoir.ca
Temps de lecture :

Des syndiqués en grève à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. (Photo Courtoisie)

Devant la stagnation des négociations, le syndicat des travailleurs de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout laisse planer une nouvelle menace de grève.

Les dernières rencontres entre la partie patronale et le syndicat ont été un échec, estime la présidente de la CSN pour le Bas-Saint-Laurent, Liette Ross. « Il n’y a eu aucune avancée. On nous a présenté la même offre qu’au 22 juillet. Ils arrivent à la table de négociations sans préparation. On ne sent pas qu’ils veulent régler le dossier. »

Hausses salariales souhaitées

Les demandes syndicales demeurent les mêmes, soit une majoration du salaire. « Nos membres sont payés à 22 $/heure. Ce n’est pas acceptable. On ne vit pas avec un tel salaire. De notre côté, notre volonté est toujours d’en arriver à une entente. On espère d’ailleurs que la venue d’une nouvelle présidente au Conseil du Trésor apporte un vent nouveau. Nous ne sommes toutefois pas rassurés par les récentes déclarations du premier ministre. »

Rappelons que François Legault avait indiqué qu’il allait être intraitable avec les syndicats et qu’il entendait sabrer dans la fonction publique. De telles déclarations n’ont rien pour apaiser la CSN qui représente les travailleurs affectés à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Moyens de pression à venir

Liette Ross confirme qu’un avis sera bientôt envoyé au Tribunal administratif du Travail. « Il y aura des moyens de pression et des journées de grève qui seront prévues si rien ne bouge dans le dossier. »

Quant à savoir si on estime toujours avoir l’appui de la population, la présidente du syndicat croit que oui. « On ne se cachera pas que l’été a été particulièrement difficile, mais la population comprend qu’il doit y avoir un rattrapage salarial. Il faut souligner que nos membres veulent régler. C’est du côté du gouvernement qu’il n’y a rien de nouveau à la table. »

On craint également que la nouvelle loi du ministre du Travail, Jean Boulet, qui lui confère des pouvoirs plus costauds, mette davantage d’huile sur le feu. « On ne veut pas en arriver là, car on parle d’enlever de plus en plus de droits aux travailleurs. Le gouvernement doit faire quelque chose rapidement. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’École des Grands revient au Cégep de Baie-Comeau

Essipit et Pessamit joignent leur voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

Emplois vedettes

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’École des Grands revient au Cégep de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Essipit et Pessamit joignent leur voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer