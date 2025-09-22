L’École des Grands revient au Cégep de Baie-Comeau

Après le succès de sa première édition à l’hiver dernier, l’École des Grands® a lancé sa deuxième cohorte le 20 septembre au Cégep de Baie-Comeau.

Une trentaine d’élèves du primaire y participent, encadrés par 15 étudiants mentors issus de divers programmes collégiaux.

Les rencontres, au nombre de dix, combinent soutien en français et mathématiques ainsi que des ateliers scientifiques inspirés des Petits Débrouillards.

Les écoles Sainte-Marie de Ragueneau et Monseigneur-Bélanger prennent part de nouveau au projet.

De plus, le transport et petit-déjeuner sont fournis grâce à l’appui de la Fondation W, qui a versé 6 000 $ pour soutenir l’initiative.

« Nos étudiant(e)s développent des compétences humaines précieuses tout en contribuant à la réussite éducative des jeunes », souligne Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep.

Pour sa part, Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, estime que le projet s’aligne parfaitement avec les objectifs de réussite des élèves.

La session se conclura par une cérémonie et la remise de certificats symboliques