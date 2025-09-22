L’École des Grands revient au Cégep de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:35 AM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

Depuis sa création, l'École des Grands® a permis à plus de 60 élèves du primaire de la région de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Photo Cégep de Baie-Comeau

Après le succès de sa première édition à l’hiver dernier, l’École des Grands® a lancé sa deuxième cohorte le 20 septembre au Cégep de Baie-Comeau.

Une trentaine d’élèves du primaire y participent, encadrés par 15 étudiants mentors issus de divers programmes collégiaux.

Les rencontres, au nombre de dix, combinent soutien en français et mathématiques ainsi que des ateliers scientifiques inspirés des Petits Débrouillards.

Les écoles Sainte-Marie de Ragueneau et Monseigneur-Bélanger prennent part de nouveau au projet.

De plus, le transport et petit-déjeuner sont fournis grâce à l’appui de la Fondation W, qui a versé 6 000 $ pour soutenir l’initiative.

« Nos étudiant(e)s développent des compétences humaines précieuses tout en contribuant à la réussite éducative des jeunes », souligne Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep.

Pour sa part, Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, estime que le projet s’aligne parfaitement avec les objectifs de réussite des élèves.

La session se conclura par une cérémonie et la remise de certificats symboliques

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Essipit joint sa voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

Congrès des plus belles baies du monde : une première sortie pour la ministre du Tourisme

Emplois vedettes

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS

Autobus Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Autobus Manic
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Essipit joint sa voix à la démarche collective face au projet de loi 97

Consulter la nouvelle

Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer