Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

La cinquième édition de la Coupe de la Péninsule se tiendra le 26 septembre au Cégep de Baie-Comeau.
Cette compétition amicale de cross-country regroupe les quelque 335 élèves des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.
Instaurée en 2021, après le confinement de la pandémie, la Coupe de la Péninsule s’est successivement déroulée à Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau pour les quatre premières éditions.
Pour marquer le 5e anniversaire, les organisateurs ont voulu profiter d’un site différent en se déplaçant au Cégep de Baie-Comeau.
L’activité se déroulera à compter de 9 h 45 dans les sentiers derrière le Cégep de Baie-Comeau.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord