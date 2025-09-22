Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:40 AM - 22 septembre 2025
Temps de lecture :

La Coupe de la Péninsule est un événement amical et rassembleur visant le plaisir, la persévérance et le dépassement de soi. Photo iStock

La cinquième édition de la Coupe de la Péninsule se tiendra le 26 septembre au Cégep de Baie-Comeau.

Cette compétition amicale de cross-country regroupe les quelque 335 élèves des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.

Instaurée en 2021, après le confinement de la pandémie, la Coupe de la Péninsule s’est successivement déroulée à Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau pour les quatre premières éditions.

Pour marquer le 5e anniversaire, les organisateurs ont voulu profiter d’un site différent en se déplaçant au Cégep de Baie-Comeau.

L’activité se déroulera à compter de 9 h 45 dans les sentiers derrière le Cégep de Baie-Comeau.

