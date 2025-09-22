Retour de la Coupe de la Péninsule au Cégep de Baie-Comeau 

La cinquième édition de la Coupe de la Péninsule se tiendra le 26 septembre au Cégep de Baie-Comeau.

Cette compétition amicale de cross-country regroupe les quelque 335 élèves des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.

Instaurée en 2021, après le confinement de la pandémie, la Coupe de la Péninsule s’est successivement déroulée à Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau pour les quatre premières éditions.

Pour marquer le 5e anniversaire, les organisateurs ont voulu profiter d’un site différent en se déplaçant au Cégep de Baie-Comeau.

L’activité se déroulera à compter de 9 h 45 dans les sentiers derrière le Cégep de Baie-Comeau.