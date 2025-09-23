Baie-Comeau : interruption planifiée d’électricité
Photo archives
Une interruption d’électricité est planifiée le 24 septembre dans le quartier La Chasse à Baie-Comeau. Cela se produira entre 7 h 30 et 12 h, en raison de travaux d’émondage.
Les avenues touchées sont Crémazie, Lafontaine, Lajoie, Labelle, Tracy ainsi que l’avenue Chapleau (excepté le CPE Le Boisé).
Puisque le nombre de résidences touchées est élevé, il n’y aura pas d’avis en papier distribués directement aux portes.
