Boutique solidaire Elles Centraide : La solidarité féminine à son meilleur

La deuxième édition de la Boutique solidaire Elles Centraide a rassemblé des dizaines de femmes de la région dans un esprit d’entraide et de solidarité.

L’événement, tenu du 17 au 20 septembre au Centre Manicouagan, qui alliait consommation responsable et soutien aux initiatives féminines, s’est avéré un succès sur toute la ligne.

Le coup d’envoi a été donné lors d’un 5 à 7 festif réservé aux femmes, où bouchées et cocktails se sont mêlés aux échanges chaleureux avec les organismes communautaires présents. Le tout s’est déroulé dans une ambiance inspirante et résolument féminine.

Pour Josée Mailloux, directrice générale de Centraide, la réponse du public a été remarquable.

« On a eu une belle réceptivité de la part des femmes. Cette année, j’ai remarqué que la qualité des vêtements offerts était vraiment rehaussée. Plusieurs étaient à l’état neuf. On ne visait pas nécessairement le haut de gamme, mais nous étions très contents d’en avoir eu », explique la directrice générale.

Pour elle, l’engagement bénévole des quatre organisatrices, à savoir Christine Turcotte, Natacha Sénéchal, Marie-Ève Boulianne et Nancy Boucher, a constitué un pilier essentiel au succès de ce projet.

« C’est du bonbon, c’était magnifique. Je n’ai pas levé le petit doigt de la semaine, tout reposait sur les épaules de nos quatre organisatrices. La solidarité féminine pour la solidarité féminine : des femmes qui se sont mobilisées pour en aider d’autres. C’était magnifique à voir », confie Josée Mailloux, très émue par tant de solidarité.

Parmi elles, Christine Turcotte, retraitée de Desjardins et impliquée depuis le lancement du programme Elles Centraide, a expliqué son attachement à la cause.

« Quand Josée m’a appelée pour devenir présidente d’honneur en 2021-2022, j’ai dit oui sans hésiter. Ça me permettait de continuer à m’impliquer, différemment, après ma retraite. Et cette année encore, avec la boutique, j’ai voulu contribuer », révèle Christine Turcotte.

« Je viens d’une mère monoparentale, l’accessibilité aux beaux vêtements, je n’ai pas connu ça dans ma jeunesse. Aujourd’hui, je me dis que si j’ai la chance de pouvoir permettre à des femmes de pouvoir avoir le pouvoir, et avec ce projet, c’est une façon de leur offrir un soutien concret, mais aussi la possibilité de se projeter dans une vie qui leur ressemble », ajoute l’ancienne présidente d’honneur.

Une collecte brillante

En amont, une collecte de vêtements avait été organisée du 8 au 15 septembre. Les dons, propres et en excellent état, ont été triés avant d’être proposés à petits prix dans la boutique éphémère.

L’objectif : offrir à la population des vêtements de qualité tout en soutenant des projets concrets d’Elles Centraide, tels que l’accompagnement de femmes victimes de violence conjugale, le soutien au retour en classe ou encore l’appui à des initiatives favorisant l’autonomie économique des femmes.

Cette deuxième édition avait aussi l’ambition de corriger un manque constaté l’an passé, où l’événement s’était concentré sur une seule journée. Grâce à la collaboration du Centre Manicouagan, la boutique a pu accueillir le public sur plusieurs jours, ce qui a fait toute la différence.

Au final, l’événement a permis d’amasser la somme de 10 040 $, un résultat qui témoigne de l’engagement et de la générosité des Nord-Côtiers.

« J’espère que cette boutique demeure dans le temps, et qu’elle continue à inviter les femmes à se mobiliser. Parce qu’elles en ont drôlement besoin, surtout dans des temps aussi difficiles », conclut Josée Mailloux.