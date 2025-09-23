Élections municipales : 2 candidats à la mairie de Ragueneau

Le dépôt des candidatures pour les élections municipales a débuté le 19 septembre et il y a déjà deux candidats au poste de maire de Ragueneau.

Il s’agit de Romain Bergeron et de Jean-Denis St-Gelais.

Rappelons que le maire actuel de la municipalité, Raymond Lavoie, a subitement quitté son poste pour des raisons de santé. Il en a fait l’annonce la semaine dernière et ne se représentera pas.

Au niveau du conseil municipal, seul Jean-Luc Desbiens a officiellement déposé sa candidature, dans le district 1 (de la Rivière-à-la-Truite).

La date limite pour déposer sa candidature est le 3 octobre.