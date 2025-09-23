Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Une mère de famille de 26 ans, résidente de Forestville, aurait abandonné deux de ses enfants âgés de 7 et 5 ans le 22 septembre dans un secteur boisé des Bergeronnes.

La mère de trois enfants se trouvait alors en compagnie de sa conjointe de 42 ans. Les deux femmes ont été arrêtées plus tard à La Malbaie, dans Charlevoix, au terme d’une intervention policière. La fillette de 2 ans de la mère se trouvait également à bord du véhicule.

Les deux garçons ont été retrouvés en fin de journée, sains et saufs, au bord de la route 138 dans le secteur des Bergeronnes par des passants.

Selon une source sûre, « les deux femmes n’étaient pas dans leur état normal ». La même source a indiqué qu’elles présentaient des signes de désorganisation et qu’elles ont été transportées menottées à l’hôpital de La Malbaie pour y recevoir des soins.

La Sûreté du Québec précise qu’aucune accusation n’avait encore été déposée, bien que le dossier puisse être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les trois enfants sont désormais pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et leur sécurité est évaluée par les autorités compétentes.