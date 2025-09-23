La Côte-Nord inaugure sa première Route du lait

La Côte-Nord se dote d’un tout premier réseau de lieux favorables à l’allaitement, baptisé la Route du lait, qui vise à offrir aux parents des espaces accueillants et sécuritaires pour nourrir leur enfant, qu’ils choisissent l’allaitement ou le biberon.

Fruit d’une collaboration entre le CISSS Côte-Nord, l’organisme À la Source et la Maison des familles de Baie-Comeau, avec l’appui de plusieurs partenaires locaux.

La Route du lait prend la forme d’une vignette distinctive affichée dans les établissements participants, signalant aux familles qu’elles sont les bienvenues. Elle s’inscrit dans un mouvement collectif soutenu par le Mouvement Allaitement Québec et appuyé par une application mobile facilitant la recherche de ces lieux.

« Pour le CISSS Côte-Nord, la mise ne place de la Route du lait représente une action concrète en soutien aux familles. En collaborant avec des partenaires communautaires dynamiques et proches du terrain, nous rendons l’allaitement plus accessible », affirme Johanne Sirois, agente à la Direction de santé publique.

De son côté, Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, souligne que ce réseau témoigne de la volonté régionale de « créer un environnement bienveillant pour les familles. C’est un geste concret pour reconnaître l’importance de l’allaitement et pour soutenir les parents dans leur quotidien. »

L’inauguration de la Route du lait se déroulera dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, du 1er au 7 octobre, avec plusieurs activités prévues : une séance photo aux Bergeronnes (1er octobre), le Défi de quintessence à Sept-Îles (4 octobre) et le Happening SEINpathique au parc des Pionniers de Baie-Comeau (5 octobre).

En s’appuyant sur un réseau d’organismes actifs de Fermont à la Basse-Côte-Nord, cette initiative entend briser l’isolement, soutenir la parentalité et faire de l’allaitement une pratique non seulement acceptée, mais valorisée partout sur le territoire.