Michel Desbiens officiellement dans la course

Par Karianne Nepton-Philippe 8:20 AM - 23 septembre 2025
Temps de lecture :

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, a été élu à la suite de la démission du député Yves Montigny, en février 2023. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’actuel maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a officiellement déposé sa candidature aux élections municipales. Il espère faire un deuxième mandat.

Il est le premier à déposer son nom sur la liste électorale. Notons que Mélanie Bernier Savard a aussi signalé son intention de se présenter à ce poste.

Pour le conseil municipal, les candidatures de Kevin Grenier, Joannie Lajeunesse, Serge Deschênes, Mario Quinn, Carole Deschênes, Emilie Schwartz, Lysandre St-Pierre et Marc Rainville ont aussi été officiellement déposées.

Pour voir dans quel quartier chacun se présente, il est possible de consulter la liste électorale ici : https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/candidatures/municipal/MUN_96020/17540/

La date limite pour déposer sa candidature est le 3 octobre.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les écoles sont redevenues bruyantes

Les ados nord-côtiers s’adaptent à l’école sans cell

Des journalistes internationaux émerveillés par Tadoussac et les alentours

Lire également

Les écoles sont redevenues bruyantes

Consulter la nouvelle

Les ados nord-côtiers s’adaptent à l’école sans cell

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer