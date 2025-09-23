Michel Desbiens officiellement dans la course

L’actuel maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a officiellement déposé sa candidature aux élections municipales. Il espère faire un deuxième mandat.

Il est le premier à déposer son nom sur la liste électorale. Notons que Mélanie Bernier Savard a aussi signalé son intention de se présenter à ce poste.

Pour le conseil municipal, les candidatures de Kevin Grenier, Joannie Lajeunesse, Serge Deschênes, Mario Quinn, Carole Deschênes, Emilie Schwartz, Lysandre St-Pierre et Marc Rainville ont aussi été officiellement déposées.

Pour voir dans quel quartier chacun se présente, il est possible de consulter la liste électorale ici : https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/candidatures/municipal/MUN_96020/17540/

La date limite pour déposer sa candidature est le 3 octobre.