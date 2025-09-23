Sortie de route d’un véhicule lourd sur la 389

Une sortie de route est survenue sur la route 389 à la hauteur du km 510 dans le secteur de Rivière-Mouchalagane.

Un véhicule lourd est impliqué, mais aucun blessé n’est recensé, divulgue la Sûreté du Québec.

Selon Québec511, la circulation se fait en alternance dans les deux directions depuis 18 h 23, et ce, pour une durée indéterminée.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’accident n’était pas connue.