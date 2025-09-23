Un aéronef s’écrase à Matamek

Un aéronef se serait écrasé à Matamek, mardi après-midi. Une opération des services d’urgence était en cours dans le secteur, aux environs de 14 h.

L’événement est survenu près du camping de la ZEC de la rivière Moisie.

Pompiers, ambulanciers et policiers sont intervenus sur la rue de la Mer. Les deux personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil ont été retrouvées et ne seraient pas blessées, selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Un bris mécanique serait à l’origine de l’événement, mais le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) mènera une enquête, a indiqué la SQ.

Vers 14 h 30, l’appareil n’avait pas encore été localisé par les autorités.

Plus de détails à venir…