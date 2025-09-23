Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

L’accessibilité aux soins de santé prend un nouveau tournant sur la Côte-Nord. Doma Santé, une chaîne de cliniques privées fondée il y a tout juste un an par Julie Murray, vient d’ouvrir une succursale à Baie-Comeau, la première du genre dans la région.

« On a officiellement ouvert jeudi dernier, mais on peut dire que ça démarre réellement cette semaine », précise Julie Murray, présidente et fondatrice de l’entreprise. Native de Baie-Comeau, aujourd’hui installée à Sherbrooke, elle a souhaité ramener son projet entrepreneurial là où tout a commencé.

Créée en septembre 2024, Doma Santé s’est donné pour mission d’offrir un « raccourci » à la population dans un contexte où l’accès aux soins demeure un défi.

« On voulait que les gens puissent avoir rapidement accès à des services de santé, sans passer par les délais interminables de l’urgence », explique Mme Murray.

Présente déjà à Montréal, Saint-Gabriel-de-Brandon et Sherbrooke, l’entreprise a choisi Baie-Comeau pour sa quatrième clinique. D’autres ouvertures sont prévues à l’horizon 2026, sans précision encore sur les emplacements.

Mini-urgences et formulaires

La clinique de Baie-Comeau propose un grand éventail de services. Le plus populaire : la « mini-urgence ». Infections bénignes (otites, sinusites, conjonctivites), points de suture, dépistage d’ITSS, prescriptions et suivis médicaux sont accessibles rapidement, souvent le jour même.

Un autre créneau attire déjà beaucoup de clients : les formulaires médicaux de la SAAQ ou de la CNESST, souvent difficiles à faire compléter faute de médecins disponibles.

« Dans notre équipe, nous avons deux infirmiers praticiens et un médecin qui collabore à distance, ce qui nous permet de répondre à ce besoin », souligne la fondatrice.

Des services uniques

La clinique se démarque également par l’offre d’un dépistage prénatal de l’ADN fœtal, en partenariat avec la clinique Prénato.

« C’est un service qui n’existait pas sur la Côte-Nord. Jusqu’à maintenant, les femmes enceintes devaient se rendre à Québec ou au Saguenay », explique Mme Murray.

Doma Santé propose aussi des bilans de santé annuels avec analyses sanguines, une solution pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille.

Une clinique ouverte 7 jours sur 7

Pour l’instant, deux employés composent l’équipe baie-comoise, mais des embauches sont prévues à mesure que la clientèle grandira. La clinique est ouverte sept jours sur sept, avec rendez-vous possibles en ligne ou par téléphone, parfois même à la dernière minute. Certains services peuvent aussi être réalisés à distance.

Outre le grand public, Doma Santé vise aussi le milieu corporatif avec des services sur mesure pour les entreprises, allant de la prévention à des suivis de santé plus ciblés.

Doma Santé serait la première clinique privée de soins infirmiers à s’implanter sur la Côte-Nord.

« C’est possible que nous soyons les premiers, oui », confirme Julie Murray. Une initiative qui pourrait transformer l’accès aux soins dans la région, où l’attente aux urgences demeure un enjeu majeur.