Une première clinique privée de soins infirmiers ouvre sur la Côte-Nord

Par Charlotte Vuillemin 12:00 PM - 23 septembre 2025
Temps de lecture :

La clinique se trouve sur le Boulevard La Salle à Baie-Comeau. Photo Charlotte Vuillemin

L’accessibilité aux soins de santé prend un nouveau tournant sur la Côte-Nord. Doma Santé, une chaîne de cliniques privées fondée il y a tout juste un an par Julie Murray, vient d’ouvrir une succursale à Baie-Comeau, la première du genre dans la région.

« On a officiellement ouvert jeudi dernier, mais on peut dire que ça démarre réellement cette semaine », précise Julie Murray, présidente et fondatrice de l’entreprise. Native de Baie-Comeau, aujourd’hui installée à Sherbrooke, elle a souhaité ramener son projet entrepreneurial là où tout a commencé.

Créée en septembre 2024, Doma Santé s’est donné pour mission d’offrir un « raccourci » à la population dans un contexte où l’accès aux soins demeure un défi. 

« On voulait que les gens puissent avoir rapidement accès à des services de santé, sans passer par les délais interminables de l’urgence », explique Mme Murray.

Présente déjà à Montréal, Saint-Gabriel-de-Brandon et Sherbrooke, l’entreprise a choisi Baie-Comeau pour sa quatrième clinique. D’autres ouvertures sont prévues à l’horizon 2026, sans précision encore sur les emplacements.

Mini-urgences et formulaires

La clinique de Baie-Comeau propose un grand éventail de services. Le plus populaire : la « mini-urgence ». Infections bénignes (otites, sinusites, conjonctivites), points de suture, dépistage d’ITSS, prescriptions et suivis médicaux sont accessibles rapidement, souvent le jour même.

Un autre créneau attire déjà beaucoup de clients : les formulaires médicaux de la SAAQ ou de la CNESST, souvent difficiles à faire compléter faute de médecins disponibles. 

« Dans notre équipe, nous avons deux infirmiers praticiens et un médecin qui collabore à distance, ce qui nous permet de répondre à ce besoin », souligne la fondatrice.

Des services uniques

La clinique se démarque également par l’offre d’un dépistage prénatal de l’ADN fœtal, en partenariat avec la clinique Prénato. 

« C’est un service qui n’existait pas sur la Côte-Nord. Jusqu’à maintenant, les femmes enceintes devaient se rendre à Québec ou au Saguenay », explique Mme Murray.

Doma Santé propose aussi des bilans de santé annuels avec analyses sanguines, une solution pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille.

Une clinique ouverte 7 jours sur 7

Pour l’instant, deux employés composent l’équipe baie-comoise, mais des embauches sont prévues à mesure que la clientèle grandira. La clinique est ouverte sept jours sur sept, avec rendez-vous possibles en ligne ou par téléphone, parfois même à la dernière minute. Certains services peuvent aussi être réalisés à distance.

Outre le grand public, Doma Santé vise aussi le milieu corporatif avec des services sur mesure pour les entreprises, allant de la prévention à des suivis de santé plus ciblés.

Doma Santé serait la première clinique privée de soins infirmiers à s’implanter sur la Côte-Nord. 

« C’est possible que nous soyons les premiers, oui », confirme Julie Murray. Une initiative qui pourrait transformer l’accès aux soins dans la région, où l’attente aux urgences demeure un enjeu majeur.

Une salle de soin est à disposition pour accueillir les clients.  Photo Charlotte Vuillemin

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
1 Commentaire
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Alice Tremblay
Invité
Alice Tremblay
19 heures il y a

Super de bonne nouvelle.

0
Répondre

À lire également

Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Élections municipales : 2 candidats à la mairie de Ragueneau

Grève à venir sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Lire également

Actualité

Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Consulter la nouvelle
Actualité

Élections municipales : 2 candidats à la mairie de Ragueneau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer