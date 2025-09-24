Classe grandeur nature avec la gang de TACH ! 

Chasse, pêche, ornithologie, premiers soins en milieu éloigné : tous ces sujets et plusieurs autres seront abordés lors des ateliers éducatifs offerts dans le cadre du projet Classe grandeur nature du programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH), destiné aux élèves des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Le projet Classe grandeur nature est présenté sous la forme d’une série d’ateliers développés par du personnel enseignant, du personnel technique et des membres de la population étudiante de plusieurs programmes d’études et de disciplines du Cégep de Baie-Comeau.

« Chaque atelier du projet est réalisé dans l’intention d’agir sur les déterminants essentiels de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, soit l’estime de soi, le rendement scolaire en lecture, en écriture et en mathématique, la motivation et l’engagement », indique-t-on.

La préparation en vue d’une sortie de pêche figure au nombre des ateliers proposés. Photo cegep de Baie Comeau

Les techniques de montage de mouche, la pêche blanche, les espèces chassées au Québec, une initiation à l’utilisation des cartes et de la boussole et la survie en forêt figurent parmi la série d’ateliers proposés.

Dominic Francoeur, enseignant en Aménagement cynégétique et halieutique, agit à titre de coordonnateur du projet.

Les inscriptions aux ateliers offerts d’ici le mois de juin sont ouvertes et le

calendrier des ateliers est disponible ici.