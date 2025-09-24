Classe grandeur nature avec la gang de TACH ! 

Par Emelie Bernier 10:44 AM - 24 septembre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Un atelier d’une durée de trois périodes en classe porte sur les techniques de piégeage et les principales espèces trappées au Québec (castor, martre, renard, lynx, loup). En classe, les termes abordés sont les suivants, règlementations et techniques de piégeage, les périodes de trappage et les différents types de pièges. De plus, les jeunes auront la chance de manipuler des outils de travail relié au piégeage ainsi que des fourrures d’animaux trappés. (Source : Cégep de Baie-Comeau.) Photo courtoisie Cégep de Baie-Comeau.

Chasse, pêche, ornithologie, premiers soins en milieu éloigné : tous ces sujets et plusieurs autres seront abordés lors des ateliers éducatifs offerts dans le cadre du projet Classe grandeur nature du programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH), destiné aux élèves des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire. 

Le projet Classe grandeur nature est présenté sous la forme d’une série d’ateliers développés par du personnel enseignant, du personnel technique et des membres de la population étudiante de plusieurs programmes d’études et de disciplines du Cégep de Baie-Comeau. 

« Chaque atelier du projet est réalisé dans l’intention d’agir sur les déterminants essentiels de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, soit l’estime de soi, le rendement scolaire en lecture, en écriture et en mathématique, la motivation et l’engagement », indique-t-on.

La préparation en vue d’une sortie de pêche figure au nombre des ateliers proposés. Photo cegep de Baie Comeau

Les techniques de montage de mouche, la pêche blanche, les espèces chassées au Québec, une initiation à l’utilisation des cartes et de la boussole et la survie en forêt figurent parmi la série d’ateliers proposés.

Dominic Francoeur, enseignant en Aménagement cynégétique et halieutique, agit à titre de coordonnateur du projet.  

Les inscriptions aux ateliers offerts d’ici le mois de juin sont ouvertes et le

calendrier des ateliers est disponible ici.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Santé Canada rappelle la pertinence de l’acétaminophène pendant la grossesse

La mère de Forestville et sa conjointe devant la justice après l’abandon d’enfants

De la Côte-Nord aux Gémeaux : Le parcours inspirant de Marie-Claude Lévesque

Lire également

Actualité

Santé Canada rappelle la pertinence de l’acétaminophène pendant la grossesse

Consulter la nouvelle
Actualité

La mère de Forestville et sa conjointe devant la justice après l’abandon d’enfants

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer