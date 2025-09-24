La mère de Forestville et sa conjointe devant la justice après l’abandon d’enfants

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:00 AM - 24 septembre 2025
Temps de lecture :

Palais de justice de Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Les deux femmes de Forestville arrêtées à La Malbaie le 22 septembre, après l’abandon de deux enfants dans un secteur boisé des Bergeronnes, ont comparu le lendemain au palais de justice de Baie-Comeau.

La mère des trois enfants de 26 ans, fait face à huit chefs d’accusation :

  • deux accusations d’abandon d’un enfant de moins de dix ans, concernant respectivement ses propres enfants âgés de 7 et 5 ans ;
  • trois accusations de voies de fait contre ces mêmes enfants, dont l’une avec usage d’arme ;
  • une accusation de fuite en véhicule à moteur lors d’une poursuite policière ;
  • une accusation d’avoir pris ou tenté de prendre l’arme d’un agent de la paix sans son consentement ;
  • une accusation de résistance à des agents de la paix lors de son arrestation à La Malbaie.

Sa conjointe, 42 ans, est quant à elle coaccusée avec la mère de famille des deux chefs d’abandon d’un enfant de moins de dix ans ainsi que de l’accusation de résistance à des agents de la paix.

Au total, la femme de 26 ans doit répondre à huit accusations, tandis que sa conjointe en compte trois.

Selon Me Patricia Johnson, procureure aux poursuites criminelles et pénales, le dossier a été remis au stade de l’enquête sur remise en liberté en raison d’objections soulevées en cour. « Il y a objection à leur remise en liberté », a-t-elle précisé au Journal Le Manic.

Les deux femmes demeurent donc détenues en attendant que le tribunal décide si elles pourront être libérées sous conditions dans l’attente de la suite des procédures.

Les trois enfants sont toujours pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au moment d’écrire ces lignes.

Forestville : deux enfants abandonnés dans un boisé aux Bergeronnes par leur mère

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

La Côte-Nord a besoin de plus de logements sociaux

Une crise de l’habitation plutôt qu’une crise du logement

Lire également

Le PQ veut regagner ses châteaux forts sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

La Côte-Nord a besoin de plus de logements sociaux

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer