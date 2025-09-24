La mère de Forestville et sa conjointe devant la justice après l’abandon d’enfants

Les deux femmes de Forestville arrêtées à La Malbaie le 22 septembre, après l’abandon de deux enfants dans un secteur boisé des Bergeronnes, ont comparu le lendemain au palais de justice de Baie-Comeau.

La mère des trois enfants de 26 ans, fait face à huit chefs d’accusation :

deux accusations d’abandon d’un enfant de moins de dix ans, concernant respectivement ses propres enfants âgés de 7 et 5 ans ;

trois accusations de voies de fait contre ces mêmes enfants, dont l’une avec usage d’arme ;

une accusation de fuite en véhicule à moteur lors d’une poursuite policière ;

une accusation d’avoir pris ou tenté de prendre l’arme d’un agent de la paix sans son consentement ;

une accusation de résistance à des agents de la paix lors de son arrestation à La Malbaie.

Sa conjointe, 42 ans, est quant à elle coaccusée avec la mère de famille des deux chefs d’abandon d’un enfant de moins de dix ans ainsi que de l’accusation de résistance à des agents de la paix.

Au total, la femme de 26 ans doit répondre à huit accusations, tandis que sa conjointe en compte trois.

Selon Me Patricia Johnson, procureure aux poursuites criminelles et pénales, le dossier a été remis au stade de l’enquête sur remise en liberté en raison d’objections soulevées en cour. « Il y a objection à leur remise en liberté », a-t-elle précisé au Journal Le Manic.

Les deux femmes demeurent donc détenues en attendant que le tribunal décide si elles pourront être libérées sous conditions dans l’attente de la suite des procédures.

Les trois enfants sont toujours pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au moment d’écrire ces lignes.