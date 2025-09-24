Ragueneau : un troisième candidat dans la course à la mairie

Un troisième candidat se lance dans la course à la mairie à Ragueneau. Il s’agit de Jean-Charles Girard.

Il se joint à Romain Bergeron et Jean-Denis St-Gelais, qui convoitent également ce poste.

Rappelons que le maire actuel de la municipalité, Raymond Lavoie, a subitement quitté son poste pour des raisons de santé. Il en a fait l’annonce la semaine dernière et ne se représentera pas.

Au niveau du conseil municipal, seul Jean-Luc Desbiens a officiellement déposé sa candidature, dans le district 1 (de la Rivière-à-la-Truite).

Ailleurs dans la Manicouagan, les maires actuels de Baie-Comeau, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Franquelin ont officiellement déposé leurs candidatures. À ce jour, ils n’ont pas d’opposition.

Le dépôt des candidatures pour les élections municipales a débuté le 19 septembre. La date limite est le 3 octobre.