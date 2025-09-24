Santé Canada rappelle la pertinence de l’acétaminophène pendant la grossesse

Alors que le président américain Donald Trump exhorte les femmes enceintes de ne pas prendre de Tylenol pendant leur grossesse, sur fond de liens non prouvés entre l’acétaminophène et l’autisme, Santé Canada fait une sortie publique pour tenter de corriger le tir.

Dans un avis public transmis mardi soir, l’agence fédérale tranche «qu’aucune preuve ne permet d’établir que la prise d’acétaminophène selon les directives pendant la grossesse cause l’autisme ou d’autres troubles neurodéveloppementaux».

Selon Santé Canada, l’acétaminophène est un traitement «recommandé» contre la douleur ou la fièvre pendant la grossesse lorsqu’il est utilisé selon les directives.

L’agence souligne que cet antalgique et antipyrétique est utilisé par «des millions de Canadiennes et Canadiens depuis des décennies, y compris pendant la grossesse et l’allaitement».

«Les conseils de Santé Canada se fondent sur des évaluations solides et rigoureuses des données scientifiques disponibles. Toutes les nouvelles données probantes qui pourraient influencer nos recommandations feront l’objet d’une évaluation approfondie», assure l’agence fédérale.

Santé Canada note tout de même qu’il est important de ne pas dépasser la dose recommandée, car prendre une trop grande quantité d’acétaminophène peut entraîner certains effets nuisibles, comme des dommages au foie.

«Tous les produits contenant de l’acétaminophène en vente libre au Canada comportent déjà des avertissements sanitaires clairs concernant leur utilisation sécuritaire pendant la grossesse et l’allaitement, ainsi que le risque de lésions graves du foie en cas de prise d’une trop grande quantité.»

«Si de nouvelles données scientifiques démontrent un risque, Santé Canada prendra des mesures pour mettre à jour les étiquettes, informer les professionnels de la santé et fournir des conseils aux Canadiennes et Canadiens», conclut l’agence.

Lundi, le président Trump a affirmé à de nombreuses reprises en conférence de presse que les femmes enceintes ne devraient pas prendre d’acétaminophène, notamment commercialisé par la marque Tylenol, pendant leur grossesse. Il a aussi exhorté les mères à ne pas en donner à leurs nourrissons.

Il a indiqué que la Food and Drug Administration commencerait à informer les médecins que l’utilisation d’acétaminophène «pouvait être associée» à un risque accru d’autisme, mais il n’a pas justifié cette nouvelle recommandation.

Scientifiques, médecins et chercheurs attribuent l’augmentation des taux d’autisme observée dans les dernières années à une meilleure connaissance du trouble et à un nouveau «spectre» plus large, utilisé pour diagnostiquer les personnes présentant des formes plus légères d’autisme. Il est difficile de savoir si d’autres facteurs peuvent expliquer cette augmentation.

L’administration Trump a subi une pression intense de la part du mouvement «Make America Healthy Again» pour qu’elle fournisse des réponses sur les causes de la forte augmentation des cas d’autisme aux États-Unis.

La Society for Maternal-Fetal Medicine, aux États-Unis, recommande toujours l’acétaminophène comme une option appropriée pour traiter la fièvre et la douleur pendant la grossesse.

Le président de l’American College of Obstetricians and Gynecologists, Steven J. Fleischman, a pour sa part mentionné que les allégations de M. Trump étaient «irresponsables, compte tenu du message néfaste et confus qu’elles envoient aux patientes enceintes».

— Avec des informations de l’Associated Press